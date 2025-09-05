El apicultor pagará 154.606 euros por el fuego de Otero de Bodas: La Junta será indemnizada

El apicultor que causó el fuego en Otero de Bodas el uno de agosto de 2017 ha visto rebajada la indemnización en más de 93.000 euros, al renunciar los propietarios de fincas en el monte Muelo afectadas a las cantidades que exigían por los daños causados en los árboles, salvo dos de ellos para los que el procedimiento continúa hasta que se tase de forma rigurosa sus pérdidas.

De este modo, el imputado por un incendio por imprudencia grave, el vecino del municipio de iniciales S.B.B., de 73 años de edad, salió ayer del Juzgado de lo Penal con la obligación de reembolsar a la Junta de Castilla y León 154.606 euros correspondientes a los costes de la extinción del incendio que arrasó casi 80 hectáreas y del daño medioambiental provocado. Por cada dos cuotas de esa indemnización que no pagué, el apicultor será castigado con un día de reclusión.

En concreto, el fuego destruyó 55,60 hectáreas de pino, roble, sauce, chopo brezo y escoba; y 23,50 hectáreas de encina, brezo y jara. El calculo del perjuicio a la flora y la fauna se cifra en 87.087 euros, de acuerdo con el informe que emitió la Consejería de Medio Ambiente y que se aportó a las diligencias. Los dos propietarios que mantienen su exigencia de indemnización habían realizado una estimación de la propiedad perdida de unos 6.000 euros, si bien deberán aportar un informe detallado que justifique los daños, advirtió la magistrada de lo Penal.

Insolvente seis años después del incendio

El apicultor, que se declaró insolvente el 23 de abril de 2023, seis años después de que se desatara el incendio en su parcela, cuya origen fueron los restos aún sin apagar del todo del ahumador que usó para limpiar una docena de colmenas de su propiedad, y hacerlo sobre otros desechos procedentes de anteriores manipulaciones efectuadas con esa misma herramienta.

La Fiscalía de Zamora y el abogado de la Junta de Castilla y León han accedido a dejar la pena de prisión en seis meses, a los que suman otros tres meses de cárcel que sustituyen a la multa que tendría que pagar por la infracción penal, ya que al declararse insolvente no podrá hacer frente a la cuantía. El apicultor no tendrá que ingresar en la macroprisión de Topas, ya que no tiene antecedentes penales por otros delitos. La jueza le advirtió que esa circunstancia supondrá la suspensión de su ingreso en prisión, que solo se producirá si no vuelve a cometer un delito en los próximos dos años.

La fiscala quiso incidir en esa condición para asegurarse de que S.B.B. comprendía lo que se le estaba diciendo, "si usted va a una boda o una celebración, bebe alcohol y conduce, cometerá un delito y tendrá que entrar en prisión" para cumplir los nueve meses que le impondrá el Juzgado de lo Penal y la condena que se establezca por conducir bajo los efectos del alcohol. El hombre replicó que con 73 años no iba a cometer ningún delito.

Los dos propietarios de fincas con árboles calcinados manifestaron su intención de continuar con las actuaciones, tras comparecer ante la magistrada y permanecer en el interior de la sala de juicios. El procesado ofreció varias versiones a lo largo de las diligencias que se han prolongado durante ocho años, tras suspenderse varias veces el juicio que finalmente se fijó para su celebración ayer, con numerosos testigos llamados a declarar, además de un perito y varios agentes del Seprona.

