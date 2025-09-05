Absuelto de agresión sexual un zamorano por dudas de que la víctima no consintiera

La falta de pruebas suficientes sobre el estado de inconsciencia de la víctima como para condenar al acusado de agredir sexualmente a una joven en Zamora y las contradicciones observadas en el juicio han llevado a la Audiencia de Zamora a tener "serias dudas" sobre el consentimiento de la relación por parte de la denunciante, lo que ha motivado la absolución del procesado. La absolución se basa en "el contenido de la totalidad de las declaraciones prestadas" por la joven y los testigos, y en "los mensajes remitidos por la propia víctima al día siguiente de producirse los hechos" que no han permitido corroborar la sumisión química alegada por la joven para justificar que no se acordara con exactitud de lo ocurrido. En ese sentido, la Audiencia apunta la carencia de "indicio alguno que permita inferir que ella estuviera bajo los efectos de sustancia alguna".

La contradicción a la que alude el Tribunal provincial se refiere a que la joven sostuvo en el juicio que "al día siguiente de la agresión no recordaba nada ni era consciente de lo que había sucedido y, sin embargo, remitiera a su amiga los mensajes con todo lujo de detalles" sobre lo ocurrido y que le manifestara que estuvo a punto de mantener relaciones sexuales con otro chico esa noche, "lo que denota que no tenía afectada su capacidad volutiva no estaba afectada ni su poder de decisión".

"Evito decir no para no tener conflictos"

La sentencia recoge al detalle los mensajes en los que las dos amigas hablan sobre detalles íntimos del acusado y bromean, aunque también la joven indica que "evito decir que no para evitar conflictos" y que "no sabe decir que no" o que "cuando llegamos al portal él seguía queriendo", "yo no quería y, al final, por pesado, le dije que sí". Los promenores sobre cómo terminaron la noche que da a su amiga por el WhatsApp se suman a esas contradicciones y aumentan las dudas al manifestarle que no sabe si mantuvieron relaciones sexuales "porque yo a eso no le llamo" así. Concreta el lugar "donde lo hicieron" al puntualizar "en el parque de La Horta" y otros detalles.

Las crisis de ansiedad que sufre la joven tampoco está probado que sean consecuencia de esta vivencia, puesto que ya estaba en tratamiento. La joven acudió al servicio de urgencias del Hospital Virgen de la Concha al comprobar que sangraba, donde la examinaron, "pero las conclusiones de los médicos tampoco corroboran la versión de la joven", apunta la sentencia, al indicar la forense que las lesiones podían tener otras causas.

La Fiscalía pedía 9 años de cárcel para el imputado. El abogado de la defensa, Miguel Ángel Martín Anero, se mostró su satisfecho con la sentencia, "la prueba fue rotunda y demoledora", dijo y destacó que "la resolución deja abierta la posibilidad al acusado para iniciar acciones judiciales contra la denunciante y una testigo por varios delitos".

