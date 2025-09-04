Zamora recicla 680 toneladas de aceite industrial

En 2024 se recuperaron en Castilla y León 9.359 toneladas de aceites usados procedentes de motores de vehículos y maquinaria industrial a través del sistema Sigaus, encargado de la gestión de este residuo peligroso en España. De esta cantidad, 680 toneladas se recogieron en la provincia de Zamora, con 800 recogidas efectuadas en 400 establecimientos diferentes que estaban ubicados en 121 municipios, lo que supone el 7,27% del total sumado en Castilla y León.

Respecto a las toneladas recogidas en la provincia, 374 toneladas se realizaron en el medio rural y 245 en zonas de baja población.

Los datos de recogida en Castilla y León cifran en 4.930 los establecimientos adheridos, ubicados en 1.028 municipios de la comunidad. Entre ellos, destacaron los talleres mecánicos, que representaron el 43% del total de puntos generadores. En cumplimiento de los objetivos ecológicos establecidos por ley, el 100% del residuo fue recuperado y valorizado mediante distintos tratamientos, evitando su potencial impacto negativo sobre el medio ambiente y aprovechándolo como materia prima o fuente de energía.

Residuo contaminante

Al final su vida útil, el aceite industrial se convierte en un residuo potencialmente contaminante debido a la presencia de metales pesados y otras sustancias tóxicas, que puede afectar negativamente al entorno y a la salud si no se gestiona adecuadamente. El aceite está presente en todo tipo de instalaciones y sectores, desde la automoción a la industria o la agricultura, lo que hace que, además, el residuo resultante se genere de forma muy dispersa por el territorio. Aunque el mayor volumen se concentra en áreas con alta densidad de población y fuerte actividad económica, la generación del aceite usado se extiende también al medio rural.

Por la economía circular

La gestión del aceite usado permite transformar el residuo en nuevos recursos de valor. Tras la fase de pretratamiento, en la que se eliminan impurezas como agua y sedimentos, se obtuvieron 8.254 toneladas netas de aceite usado aptas para su valorización. De esta cantidad, el 62% se destinó a regeneración, el tratamiento mediante el que se obtienen bases lubricantes válidas para la formulación de nuevos aceites, en un proceso que cierra la circularidad del producto y que puede repetirse indefinidamente: con tres litros de aceite usado se pueden obtener dos litros de nuevos lubricantes. Con el aceite usado generado en Castilla y León y regenerado, se produjeron 3.227 toneladas de nuevos lubricantes, cantidad suficiente para llenar el cárter de 800.000 turismos.

El resto del aceite usado recuperado durante el pasado año fue descontaminado para su posterior uso como combustible, permitiendo la producción de 2.789 toneladas de fuel BIA (fuel óleo utilizado en calderas y hornos industriales). Este aprovechamiento evita un importante consumo de recursos naturales.

