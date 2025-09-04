Zamora acogerá una ciudad LEGO de más de 150.000 piezas
La exposición se podrá ver durante dos meses hasta el 7 de noviembre
Los aficionados al LEGO tienen una nueva cita en Zamora. El Museo Etnográfico de Castilla y León ubicado en la ciudad, entre la plaza Viriato y la Plaza Mayor, acogerá desde el 7 de septiembre al 7 de noviembre la exposición 'Zamorabricks! Una ciudad LEGO, pieza a pieza'.
La muestra se instalará en la recepción del museo, entrando por la calle Corral Pintado, y en ella los visitantes podrán encontrar una urbe con todo lujo de detalles donde apreciar escenas cotidianas. "Bomberos, policías, taxistas, familias paseando… e incluso los superhéroes más populares de Marvel y DC, siempre ayudando a garantizar la seguridad de sus LEGO ciudadanos", explican desde el Etnográfico.
Esta ciudad en miniatura ha sido creada por la Asociación Cultural de Aficionados a LEGO de España (ALE!). El colectivo, integrado por un grupo de entusiastas de este juguete, es la tercera vez que recalará en Zamora con sus ingeniosas creaciones.
Concurso para encontrar a minifiguras desubicadas
Dentro de la ciudad se esconden unas minifiguras LEGO que están fuera de sitio, y desde la asociación necesitarán la ayuda de los visitantes para encontrarlas. Quienes quieran participar en este divertido concurso, solo tendrán que rellenar un formulario indicando dónde encontraron a las minifiguras. Entre aquellas personas que logren encontrar las minifiguras perdidas se sortearán 10 cajas de construcción LEGO.
Horarios del Museo Etnográfico
El horario de apertura del Museo Etnográfico es de martes a sábado, de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Los domingos, de 10.00 a 14.00 horas. La entrada es libre y gratuita.
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- Así fueron las vacaciones de Felipe VI en Sanabria cuando tenía 10 años