Visibilizar otras formas de envejecer

El tiempo pasa —a menudo, demasiado deprisa— para todos. También para los afectados por parálisis cerebral. Una realidad que no está lo suficientemente visibilizada en la sociedad actual, acostumbrada quizá a ver menores en estas situaciones, pero olvidándose de esta parte de la población según se hacen mayores.

Una de las fotografías de la exposición. / Cedida

Para empezar a otorgarles el lugar que les corresponde, desde la asociación Aspace se llevan a cabo diferentes iniciativas. La última, una que entra por los ojos. Se trata de la exposición "Envejecimiento y parálisis cerebral", un recorrido visual en el que los protagonistas son usuarios adultos de Ávila, Burgos, Salamanca, Valladolid y Murcia, además de Zamora, capitales donde Aspace desarrolla su trabajo.

Parada en Zamora

Tras su paso por Murcia, Salamanca y Ávila, en estos días la exposición fotográfica se puede disfrutar en Zamora. A través de una veintena de imágenes se intenta dar visibilidad a un proceso "frecuentemente ignorado, que plantea retos médicos, emocionales y sociales", se enumera desde la entidad.

"Con esta exposición fotográfica se pretende sensibilizar a la sociedad sobre la realidad del envejecimiento en personas con parálisis cerebral, mostrando tanto los desafíos y retos como los avances y oportunidades que ofrece el proceso de envejecimiento", se explica.

Una joven, frente a un ordenador adaptado para poder trabajar. / Cedida

Para poner en marcha este objetivo, las imágenes se han dividido en lo que han bautizado como "dimensiones de calidad" de las personas con parálisis cerebral en proceso de envejecimiento, asignando un trío de fotografías para cada una de ellas. El último paso ha sido determinar qué retos enfrentan a las personas con parálisis cerebral y las entidades de Aspace en relación a cada una de las seis dimensiones.

De esta manera, el primero de ellos, el bienestar físico, se centra en los cambios que se pueden apreciar por el paso del tiempo, con imágenes como la de uno de los usuarios posando junto a un retrato de juventud. Con respecto al bienestar emocional, el objetivo está en disponer de apoyos para un correcto equilibrio, ya sea a través de familiares o amistades.

El bienestar material también es de suma importancia y las instantáneas relacionadas dan prioridad a los servicios que se ofrecen desde la asociación, apostando por las nuevas tecnologías.

Exposición en Zamora / Alba Prieto

Ser mayor no significa renunciar al desarrollo personal y la autodeterminación —otra de las dimensiones de calidad expuestas— y por ello se apuesta por la autonomía de estas personas, en la medida de sus posibilidades. La inclusión social también es un pilar importante, con imágenes en las que se puede observan a usuarios realizando tareas cotidianas como ir a la compra o visitar una exposición. La lista se completa con las relaciones interpersonales. Instantes todos que "reflejan historias, retos y transformaciones y que invitan al espectador a reflexionar sobre la calidad de vida, los derechos y la dignidad de estas personas", se subraya.

La muestra "Envejecimiento y parálisis cerebral" se podrá visitar de 10.00 a 14.00 horas en el centro El Barco del Duero (calle Benavente, 2) hasta el próximo 11 de septiembre.

