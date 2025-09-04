La Vera Cruz de Zamora movilizará a 400 cargadores el 13 de septiembre

La Cofradía de la Vera Cruz ha adelantado a las seis de la tarde del próximo 13 de septiembre la procesión de la Exaltación de la Cruz que sale de la iglesia de San Andrés y este año tiene un tiene muy especial. A los pasos de la Cruz y del Cristo de la Laguna que procesionan habitualmente en esta fecha le acompañarán el resto de grupos escultóricos que han estado durante tres años en San Andrés pero deben abandonar el templo por decisión del Obispado para recalar en la "carpa", el Museo provisional de San Bernabé. Se trata indicó el presidente, Teo Hernando, de realizar un "solemne traslado, con fe, respeto y esperanza, a su nueva ubicación provisional".

Cartel de la Exaltación de la Cruz, de Carlos Adeva / Cedida

A continuación se celebrará la misa en San Juan en la que se impondrá a los hermanos de 50 años en la Cofradía la Cruz conmemorativa.

Y cerrará la jornada con la cena de hermandad en el restaurante del Hotel Horus.

La cofradía invita a todos "a unirnos a este día especial, en el que tenemos la oportunidad de dignificar este momento, de vivir nuestra fe en comunidad, y de poder agradecer el esfuerzo de los cargadores que participarán en él", en torno a 400 personas. Es esta la razón por la cual la festividad se celebra el sábado en lugar del 14, domingo.

Se trasladan los paso del Lavatorio, Santa Cena, Oración del Huerto, Prendimiento, Flagelación, Sentencia y Virgen Dolorosa. La Coronación de Espinas está ahora mismo con la reforma de la estructura de la mesa, por lo que se incorporará más adelante.

