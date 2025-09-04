El Teléfono de la Esperanza recibe en Zamora 2.000 peticiones de ayuda en un semestre

El Teléfono de la Esperanza ha recibido en Zamora durante los primeros seis meses de este 2025 unas 2.000 llamadas pidiendo ayuda. De ellas, un 20% tenían a la soledad y a la incomunicación como problema de fondo, mientras que en el 4% existía riesgo de conducta suicida.

Campaña Teléfono de la Esperanza / Teléfono de la Esperanza

El Teléfono de la Esperanza ha presentado la campaña #PuedesElegirOtroFuturo, que invita a reflexionar sobre la importancia de ser escuchado para volver a conectar con la vida. "La campaña reflexiona sobre la vida de Virginia Woolf y sobre cómo habría sido su historia si hubiera recibido el apoyo que necesitaba", detallan.

En las últimas semanas, el Teléfono de la Esperanza ha lanzado una pregunta a través de sus redes: “Cuando sientes que la vida se oscurece… ¿qué te ayuda a salir adelante?”. Decenas de personas respondieron con pequeños momentos y escenas cotidianas que han dado lugar a una campaña audiovisual fragmentada en varias piezas que se publicarán del 5 al 10 de septiembre, combinando imágenes reales, transformaciones con inteligencia artificial y mensajes de esperanza.

“A veces el sufrimiento es tan grande que nos impide reconocer lo que en nuestra vida ha sido importante y nos ha sostenido. Por eso, esta campaña pone el foco en las razones para vivir: en lo que nos conmueve, nos ilusiona, nos vincula. Pueden ser personas, lugares, rutinas o sueños. Lo importante es recordarlos cuando más los necesitamos”, afirma Aurelia González, psicóloga clínica y responsable del Programa para la Prevención del Suicidio y del Chat del Teléfono de la Esperanza.

Más allá de lo online, las sedes del Teléfono de la Esperanza se suman con propuestas presenciales en sus territorios, abriendo espacios de reflexión, sensibilización y participación ciudadana para seguir impulsando la prevención del suicidio desde lo local.

Jóvenes

A nivel nacional, la cifra asciende a 87.188 atenciones, siendo 10.600 (10,2%) las referidas a soledad y casi 3.000 en las que existía ideación suicida, crisis suicida o un acto en curso. "Aunque se trata de datos provisionales, apuntan a una realidad que no podemos ignorar", remarcan.

El Chat de la Esperanza, especialmente pensado para jóvenes, está recibiendo cada vez más consultas vinculadas a esta realidad. Un 70% de las personas que contactan tienen menos de 35 años y un 25% son menores de edad, lo que, según Eduardo Bensabat, coordinador técnico del servicio, “pone de relieve la importancia de contar con canales de comunicación accesibles y gratuitos para la población más joven”.

En lo que va de 2025, el chat ha experimentado un incremento del 108,7% respecto al mismo período del año anterior. Entre las principales problemáticas detectadas destaca que 1 de cada 5 consultas están relacionadas con la conducta suicida (20%). Además, las autolesiones no suicidas están presenten en el 4,21% de los casos y la percepción de soledad no deseada en un 5,42%, a pesar del mito de que los jóvenes están hiperconectados.

“Nos llegan mensajes de jóvenes que no encuentran sentido a lo que viven. A veces no necesitan respuestas inmediatas, sólo alguien que les escuche sin juzgar. Por eso insistimos: pedir ayuda es importante y a veces es el comienzo de un futuro distinto”, recuerda González.

Finalmente, el equipo técnico del chat ha comenzado a detectar un fenómeno incipiente: personas que llegan al servicio derivadas por asistentes de inteligencia artificial. Aunque aún no hay datos consolidados, Bensabat señala que este nuevo canal de llegada a los recursos de ayuda “nos obliga a reflexionar sobre el uso que la población está haciendo de estas herramientas digitales cuando se enfrenta a un sufrimiento emocional”.

El Teléfono de la Esperanza ofrece atención emocional gratuita y confidencial a través del teléfono 717 003 717, disponible todos los días del año, las 24 horas. Además, el Chat de la Esperanza, funciona de lunes a domingo de 18.00 a 00.00 horas y puede utilizarse desde la web de la entidad o descargando la app Conéctate.social. Ambos recursos están atendidos por personas voluntarias formadas para escuchar y ayudar desde el respeto y la empatía.