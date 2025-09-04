Todo preparado para la vuelta del cómico Ángel Martín a Zamora

Fiel a su público, Ángel Martín regresa a Zamora. Una temporada más, el Teatro Ramos Carrión incluye en su programación la actuación de Ángel Martín. Tras los espectáculos anteriores, como '103 noches' o 'Punto para los locos', el conocido humorista se reencontrará con los espectadores zamoranos el próximo sábado 13 de septiembre a las 20.00 horas.

'Nuevo material' es el título de su nueva propuesta, cuya duración ronda aproximadamente una hora y media (100 minutos) y la edad recomendada para asistir como público es a partir de 16 años.

El nuevo monólogo es "una experiencia teatral única" en la que el popular cómico, con su característico ingenio y humor mordaz, abordará el caos y la hilaridad de la vida moderna, desde la tecnología descontrolada hasta las crisis existenciales del día a día que pondrán de manifiesto las "ironías y contradicciones de nuestra sociedad".

"Nuevo material es una travesía cómica que promete romper con todas las expectativas y dejar a los espectadores con una nueva perspectiva sobre los desafíos y locuras de nuestro tiempo. Prepárate para una noche inolvidable de humor inteligente y provocador, de la mano de uno de los comediantes más talentosos y queridos de nuestro país", publicitan.

Ángel Martín. / Cedida

Las entradas tienen un coste de 24 euros y las localidades se pueden adquirir tanto en la taquilla física del Teatro Ramos Carrión como vía online en la página web. A falta de diez días, medio aforo ya está completo.