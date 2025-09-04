El pedáneo de Cernecina denuncia al alcalde de Pereruela por destituirle

La guerra abierta entre el alcalde pedáneo de La Cernecina, Javier Pérez Alonso, y el regidor del municipio de Pereruela al que pertenece aquella entidad menor, un enfrentamiento que promete acabar en el juzgado, que tiene como tercero en discordia al hermano del Pérez Alonso tras ser nombrado como su sustituto. La discordia nació del gesto del regidor municipal que envió al alguacil a primera hora del día 1 de agosto a la casa de Javier Pérez Alonso para notificarle la decisión sin haber dictado previamente un decreto con el cese como alcalde pedáneo, lo que motivó que el destituido no firmara el acuse de recibo, por lo que no se le entraga la orden de cese.

Su negativa a plasmar su rúbrica en el documento obedece a que considera que deberían habérselo comunicado previamente para cumplir con la ley. La discordia se disparó cuando el alcalde de Pereruela, David Lagarejos Alonso, envía para realizar esa notificación del cese a dos guardias civiles el 1 de agosto a las 15.40 horas, un hombre y una mujer que acuden con el coche patrulla y "se niegan a identificarse", sostiene el pedáneo de La Cernecina, que denuncia un delito de abuso de autoridad ante la Subdelegación del Gobierno central en Zamora.

En el escrito remitido a la Administración central, Javier Pérez Alonso, especifica que llamó a su abogada en presencia de los agentes para preguntar si era legal que los funcionarios le notifaran el cese, al estar la abogada escuchando a los guardias con el manos libres del teléfono móvil, uno de los agentes puntualiza que "vienen a comprobar si se da por enterado de que ya no es alcalde pedáneo de La Cernecina", recoge el documento.

La denuncia que ha interpuesto el alcalde pedáneo en liza, Javier Pérez Alonso, especifica que el regidor de Pereruela, del que depende su nombramiento, no ha dictado ningún decreto en el que le cese, ni tampoco otro para nombrar a su hermano como su sucesor, por lo que entiende que ha conculcado la legalidad, según su asesora legal, la abogada Pilar Calvo. A partir de ahí, la jurista estima que "la decisión es nula de pleno derecho, también desde el punto de vista administrativo".

El aspriante, sancionado

A todos esos inconvenientes legales, el denunciante añade el hecho de que el aspirante, su propio hermano, "ha sido sancionado por el propio Ayuntamiento de Pereruela por una construcción ilegal, hecha si licencia de obra, y sin la autorización excepcional de suelo rústico ni autorización ambiental integral" ni la denominación de vinculación a explotación agrícola o ganadera. Aunque existe una orden de derribo del Ayuntamiento de Pereruela desde hace más de un año, no se ha ejecutado, critica el alcalde pedáneo.

