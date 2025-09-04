Patrimonio rechaza el informe para la subsanación de las obras del Puente de Piedra

La Comisión Territorial de Patrimonio ha acordado emitir un informe desfavorable sobre las propuestas de subsanación del proyecto de reposición del pavimento, ejecución del nuevo pretil y renovación del alumbrado público para el Puente de Piedra de Zamora. La argumentación se centra en que “desde el punto de vista patrimonial, la opción presentada no se considera adecuada”.

El Ayuntamiento había presentado un proyecto para subsanar el problema con la normativa de seguridad respecto a la altura del pretil del viaducto, que es seis centímetros menor de lo exigido. Una de las opciones eran colocar un cable que cubriera esa medida y otro levantar la piedra de coronación para colocar debajo un alza que cubriera esa distancia que falta.

Por el momento, parece que Patrimonio no considera que pueda llevarse a cabo ninguna ejecución en el Puente de Piedra, según se desprende del informe desfavorable emitido.

Sesenta expedientes

El delegado territorial de la Junta en Zamora, Fernando Prada, ha presidido la comisión, en la que se han emitidos informes sobre más de sesenta expedientes. Entre los proyectos más destacados se encuentran el nuevo campo de fútbol de hierba artificial anexo al estadio Ruta de la Plata, el informe final del control arqueológico de la construcción de un voladero para aves esteparias en la Casa del Parque El Palomar, en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila o diversas intervenciones en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Fermoselle, además de actuaciones promovidas por el Obispado de Zamora en distintas localidades.

Los miembros de la comisión han autorizado once expedientes relativos a intervenciones en Bienes de Interés Cultural y conjuntos histórico-artísticos. Entre ellos destaca la memoria técnica energética de iluminación monumental y el suministro e instalación de pantallas interactivas y táctiles en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de Fermoselle, promovidos por el Ayuntamiento de dicha localidad.

Actuaciones en iglesias de la provincia

Por su parte, el Obispado de Zamora promueve intervenciones en distintos templos: en el retablo mayor de la iglesia de los Santos Justos y Pastor de Domez de Alba, en las andas con doselete barrocas de iglesia de la Asunción de Flores de Aliste, en el Cristo crucificado de la iglesia de Santa Eulalia de Gallegos del Río, en el retablo lateral de la Virgen del Rosario de la iglesia de San Pedro de la anterior localidad, y en el retablo de Ánimas de la iglesia de San Víctor de San Vitero.

Asimismo, la ponencia técnica de la comisión ha informado otros siete expedientes de la localidad de Villardeciervos.

Arqueología

En el apartado de arqueología, la comisión ha informado doce solicitudes o renovaciones de permisos para intervenciones arqueológicas, entre ellas la relativa al proyecto de renovación de los paseos centrales de La Mota de Benavente, además de la renovación del permiso de actividad arqueológica para el proyecto de construcción del puente nuevo sobre el río Valderaduey, en la ZA-512 Villalpando-CL-612, límite con la provincia de León.

Por otra parte, se ha autorizado el permiso de prospección arqueológica del proyecto de modificación del Plan Regional de Ámbito Territorial para el desarrollo industrial Zamora Norte en Monfarracinos.

Reserva de Villafáfila

Además, se ha recibido de conformidad otros seis informes finales, entre los que se incluye el relativo a la construcción de un voladero para la conservación, observación y rehabilitación de aves esteparias en el entorno de la Casa del Parque El Palomar, en la Reserva Natural de las Lagunas de Villafáfila, en Villafáfila, promovido por la Fundación de Patrimonio Natural de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León.

También se ha emitido informe favorable sobre varios expedientes relativos a planteamientos urbanísticos en Villardeciervos, La Bóveda de Toro, Palacios del Pan y Valcabado.

En la capital

Por último, se han recibido otros 24 informes sobre proyectos diversos. Entre estos se encuentra el mencionado nuevo campo de fútbol de hierba artificial anexo al estadio Ruta de la Plata, promovido por el Ayuntamiento de Zamora.

Por su parte, el Obispado de Zamora recibe informe positivo para el retejo de cubierta y consolidación de bóveda de la iglesia de San Vicente en la capital.