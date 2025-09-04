Nuevo caos ferroviario en Zamora, esta vez por un fallo en los sistemas informáticos. Prácticamente, todos los trenes están parados o circulan con demoras por el problema que afecta a gran parte de la red de Adif.

Panel con los trenes demorados. Viajeros de Zamora y Sanabria llevaban dos horas esperando / Cedida

Renfe informa de una reposición gradual del servicio, qué fuentes ferroviarias niegan, ya que a primera hora de la tarde el fallo se ha vuelto a reproducir y mantiene a miles de pasajeros varados en Chamartín.

Viajeros zamoranos varados en Chamartin informan que los trenes llevan en torno a dos horas de retraso. Los servicios de seguridad no dejan entrar a los viajeros si su tren no está anunciado, por lo que mucha gente (hay miles de personas) tiene que esperar en la calle.

Mucho ambiente en la estación de Chamartín por las demoras de dos horas / Cedida

Que llamen a los viajeros de un tren solo significa que está estacionado ya en la vía, no que vaya a partir de inmediato, ya que algunos convoys con destino Zamora y Galicia todavía han tardado un tiempo.

Por ejemplo el tren con destino Vigo de las 16.05 horas no estacionó en la vía hasta cerca de dos horas más tarde, momento en que se avisó a los viajeros.

"Aquí hay miles de personas, muchas de ellas con muchísimo equipaje" decía una viajera que esperaba el tren con destino a Sanabria. Lo peor "es que todos los días andamos así, también con los cercanías".

"No para en Sanabria para ahorrarse diez minutos y aquí estamos esperando horas", indicaba esta viajera.