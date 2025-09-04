Cuentan ya las horas para su viaje a Herning, la ciudad danesa que este año acoge una nueva edición del Campeonato Europeo de Jóvenes Profesionales EuroSkills, donde se dan cita los alumnos más destacados de FP. Jorge Domínguez y Víctor Lorenzo, alumnos del IES Universidad Laboral, se ganaron este billete al norte para representar a España en este certamen tras ganar el nacional. Sin embargo, puede que apenas disfruten del turismo en la zona, puesto que la especialidad en la que compiten, Mecatrónica, es una de las más exigentes de este tipo de campeonatos.

"Nos levantamos a las cinco y media de la mañana, vamos al recinto de competición y salimos a las diez de la noche", vaticina el profesor Julio Miñambres, quien tiene una larga experiencia en estos eventos. De hecho, con estudiantes del IES Universidad Laboral ha alcanzado un palmarés que se resume en seis competiciones regionales, cinco triunfos nacionales, un oro europeo —el de 2016— y un reconocimiento en un mundial.

Mecatrónica que traspasa fronteras

Miñambres ha sido el encargado del entrenamiento de los dos jóvenes durante este verano, un tiempo que considera "insuficiente" en comparación con sus competidores. "En otro países, el ministerio otorga becas de dos años para que los participantes entrenen o las empresas en las que trabajan los chicos se comprometen a patrocinarlos de tal manera que los contratan pero, en realidad, están entrenando", diferencia con lo que pasa en España, donde, además, se participa primero en el campeonato mundial y un año después en el europeo.

Aun así, confía en que sus chicos realicen un papel "digno" en la competición. "En la prueba de Mecatrónica hay que montar, programar, poner en marcha, mantener y mejorar una línea de producción", resume, asegurando que, al menos, el montaje va a estar perfecto, "con lo que conseguiremos hacer lo mínimo que pide la competición", asegura.

Los rivales a batir en su categoría serán Holanda, Alemania, Inglaterra y Austria, según vaticina.

No será esta pareja la única zamorana que represente a España en el EuroSkills. Con ellos viajarán Óscar Ramos Gorjón —su profesor Manuel Poyo—, de Menesianos, que competirá en la especialidad de Soldadura. Sello zamorano de calidad que dejará patente la buena formación de la que se puede presumir y que quizá se vea recompensada con algún galardón europeo. n

Suscríbete para seguir leyendo