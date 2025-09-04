La Junta aprueba casi medio millón de euros para la feria Fitecu de Zamora

La Junta apoya con cerca de medio millón de euros la preparación de la III Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu) de 2017. La subvención a la Asociación Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (SIVI), aprobada este jueves por el Consejo de Gobierno, tiene por objeto financiar las diferentes acciones preparatorias y organizativas, así como las posteriores de la tercera edición de la Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu) que se celebrará en la capital zamorana en 2027.

La Ley de Atención y Protección a las Personas Mayores de Castilla y León establece el marco de actuación para prestar atención integral y continuada a las personas mayores, especialmente a aquellas que se encuentren en situación de dependencia, procurando su bienestar físico, psíquico y social, a través de programas, recursos y servicios que se adapten a sus necesidades, y a apoyar a la familia y personas que intervengan, bien de forma individual, bien a través de fórmulas asociativas, en la atención a las personas mayores.

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades organizó en febrero de 2023 la I Feria Internacional de Innovación y Tecnología al Servicio de los Cuidados (Fitecu), celebrada en la localidad de Villardeciervos (Zamora). La segunda edición de este evento tuvo lugar el pasado 20 febrero, esta vez en Zamora capital, donde se repitió el éxito de público y participantes.

Una feria que tiene como objetivo principal fomentar el desarrollo de la innovación abierta en el sector y el tejido empresarial tecnológico de la región con la doble finalidad de desarrollar soluciones innovadoras que faciliten la vida independiente de las personas fomentando, a su vez, la competitividad de las organizaciones prestadoras de servicios y desarrolladoras de tecnología en Castilla y León, contribuyendo con ello al desarrollo social y económico del territorio.

Para 2027 la tercera edición de Fitecu que tendrá lugar en capital zamorana, que será sede permanente. Para ello, es necesario comenzar con las acciones de preparación de este evento. Con la subvención autorizada este jueves se pretende afianzar Fitecu como un evento referente para la tecnología y la innovación, con una visión integrada en la comunidad y sus necesidades.

En esta edición, la feria seguirá vinculada al HUB La Aldehuela y sus empresas, que seguirán siendo protagonistas junto con centros tecnológicos, del Tercer Sector, ámbito educativo, habitacional y entidades públicas que trabajan en el entorno de los cuidados y la salud.

La subvención es una concesión directa a la Asociación Clúster Soluciones Innovadoras para la Vida Independiente (Clúster SIVI), encargada de poner en marcha las acciones e iniciativas preparatorias de esta tercera edición de la feria internacional, así como las posteriores a la feria.