La Junta aprueba 37.500 euros para los ayuntamientos que acogieron afectados por los incendios de Zamora
Tábara, Puebla de Sanabria, Benavente, Alcañices y Camarzana de Tera, los beneficiarios
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León celebrado ha dado luz verde a la concesión de estas ayudas a las entidades locales. En total han sido 24 ayuntamientos de las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca y Zamora que durante las situaciones de emergencia provocadas por los incendios dieron respuesta a las necesidades básicas de alojamiento, comida y apoyo psicosocial de la población que tuvo que abandonar sus viviendas y lugar de residencia.
Las subvenciones concedidas de forma directa a las entidades locales tienen como objeto la financiación de la totalidad de los gastos derivados del alojamiento temporal, manutención y cualquier otro gasto directamente vinculado con la atención temporal de las necesidades básicas de personas desalojadas por los incendios.
Esta medida, a la que se destinan 100.000 euros, está recogida en el Acuerdo 34/2025 por el que se programan actuaciones para la recuperación de las zonas afectadas por incendios forestales en el verano de 2025.
En Zamora el municipio más beneficiado es Puebla de Sanabria, con 25.000 euros, seguido por Alcañices con siete mil euros, Benavente con 3.500 euros, y Camarzana y Tábara con mil euros.
