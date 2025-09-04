El ilusionismo vuelve a conquistar Zamora

Las Jornadas Internacionales de Magia de Zamora cumplen esta edición nada menos que 32 años, con espectáculos que se desarrollarán desde el 26 de septiembre hasta el 5 de octubre y que traerán profesionales no solo de toda España, sino de otros países como Argentina, Dinamarca, Francia, Venezuela, Rusia, Portugal e Italia.

Un total de 16 ilusionistas y más de una treintena de funciones conformarán una programación que llenará escenarios y plazas tanto de la capital zamorana como de otras cinco localidades de la provincia, donde el ilusionismo convive con disciplinas como el teatro, el circo, la música y el humor.

Magia en todos los sitios

A lo largo de diez jornadas, los espectadores podrán disfrutar de la magia en todas sus vertientes en tres galas internacionales, catorce espectáculos de Magia de Calle y cuatro de Magia Viajera. Además, la cita zamorana apuesta de nuevo por acercarse a los más pequeños con dos pases de Magia para Bebés, que se celebrarán en la Escuela Infantil La Aldehuela y Nuestra Señora de la Concha; uno de Magia para Nuestros Mayores en el Centro de Día Zamora 1 y otro de Magia para Recordar, dirigido a espectadores de la tercera edad, que se celebrará en el Centro Terapéutico de Día Ciudad Jardín.

Completan la programación dos sesiones de Magia para Soñar, destinadas a personas con discapacidad intelectual; una de Magia en Hospitales en el Complejo Asistencial de Zamora y dos en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Además, esta edición contará con la presentación del espectáculo Abrapalabra en la Biblioteca Pública de la capital, que además acogerá una exposición fotográfica.

Galas en el Principal

Gonza Martini, Héctor Mancha, Mortenn Christiansen y Erick Lantin & Valérie darán forma al programa de las tres galas internacionales programadas en el Teatro Principal de la capital zamorana, que serán presentadas por el portugués Luis de Matos, considerado uno de los mejores magos en la actualidad.

Estos encuentros se celebrarán el viernes 3 y el sábado 4, a las 20.30 horas, y el domingo 5 de octubre, a las 19.00 horas.

Presentación oficial

El Ayuntamiento de Zamora ha presentado este jueves la nueva edición de estas jornadas. La concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, destacó que la ciudad “va a vivir diez días mágicos con los mejores ilusionistas del mundo” y agradeció la colaboración de todas las instituciones para hacerlo posible.

Desde la Junta de Castilla y León, el delegado en Zamora, Fernando Prada, recordó que allá por 1993, en la primera edición, “se veía como una apuesta innovadora, pero arriesgada”, una visión que ha cambiado con el paso de los años “hasta conseguir un festival con identidad propia, que está en el corazón de todos los zamoranos”.

Más colaboraciones

La Diputación Provincial de Zamora también apoya esta iniciativa y Ramiro Silva subrayó que “ni con la pandemia” se interrumpió, mientras que desde la Fundación Caja Rural, otra de las entidades colaboradoras, Laura Huertos añadió que llegar a 32 ediciones “solo en posible con el trabajo y esfuerzo de la organización”.

Paulino Gil, cabeza visible de la misma, indicó que las palabras mágicas de este festival son “enhorabuena” y “gracias”, dirigidas no solo a las instituciones, los artistas, el equipo que hay detrás y los medios de comunicación, “sino, sobre todo, al público que en estos 32 años ha llenado todas las actividades”.

Un hito que esperan repetir también en esta edición, en una ciudad donde ya se puede hablar de una cultura de la magia.