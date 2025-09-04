Guarido presume de la rehabilitación de la muralla de Zamora: "Es la mejor"

"La mayor y mejor rehabilitación de la muralla de Zamora es la que se está ejecutando en estos momentos". Así lo ha destacado el alcalde de la ciudad, Francisco Guarido, en sus redes sociales. En una publicación en la que se pueden ver varias fotografías de los trabajos, el alcalde ha asegurado que la primera fase, la de la avenida de la Feria, "está prácticamente terminada". "Le seguirán el arco de Doña Urraca y otros tres más", ha recordado.

También se ha congratulado Guarido de otras acciones que ha desarrollado el Ayuntamiento: "La expropiación de las viviendas de mutuo acuerdo fue un éxito y la segunda parte, la rehabilitación de la muralla, también".

Y lanza además un mensaje a futuro: "A ver si le damos continuidad en el tiempo".

Trabajos

En el tramo de la avenida de la Feria se han repuesto sillares y se ha solucionado la pérdida del rejuntado aplicando mortero. Los restauradores se han encontrado con que este tramo presentaba un precario estado de conservación por efecto de las condiciones climatológicas y el enraizado de la vegetación.

Además, han tenido que actuar contra la erosión pétrea, la suciedad y la contaminación biológica en la muralla, según han expuesto los promotores de esta intervención impulsada por el Gobierno de España desde el Ministerio de Cultura y licitada a través de la sociedad estatal Segipsa.

Los trabajos, de 1,2 millones, los ejecuta la empresa especializada Cyrespa Arquitectónico.