El equipamiento de la residencia de Zamora, acorde a la legalidad

La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León no vulneró la libre competencia en el pliego de condiciones del contrato de equipamiento de la nueva residencia de mayores de Zamora, una licitación de 2,1 millones de euros a la que acudió una sola empresa, Roncero Diseño, de Salamanca.

Fue una empresa zamorana, Industrias Hidráulicas Pardo, la que presentó un recurso contra esta licitación ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, que funciona en el seno del Consejo Consultivo de Zamora.

Este órgano, que ya había declinado la paralización cautelar del proceso de adjudicación, acaba de pronunciarse sobre el fondo del asunto y tampoco estima las pretensiones del recurrente, al estimar que la Consejería de Familia (Gerencia de Servicios Sociales) ha actuado correctamente en la licitación del contrato, como previamente había defendido la titular del departamento, la zamorana Isabel Blanco.

Uno de los argumentos era que en un contrato valorado en 2,1 millones de euros y que comprendía el suministro de aspectos tan dispares como camas articuladas, mobiliario o electrodomésticos, se debería haber distribuido en lotes, con el fin de favorecer la concurrencia de las empresas locales, como dicta la legislación. El Tribunal, sin embargo, entiende que la necesidad de que el equipamiento sea homogéneo y se coloque coordinadamente se cubre mucho mejor si se saca un solo lote, ya que de lo contrario se correría el riesgo de que el resultado final fuera peor "porque habría unos elementos poco acordes con otros".

Medida de los respaldos

Otro de los aspectos que señaló la empresa zamorana es que entre los requisitos técnicos de algunos de los elementos incluidos en el contrato sólo podían ser cubiertos por una de las empresas. Se refería en concreto a las camas articuladas con una medida mínima del respaldo de 80 centímetros. Medida que, según la empresa zamorana, sólo podía cumplir un fabricante, ya que lo normal es que esta medida se sitúe entre 70 y 75 centímetros. Indica que no hay razón legal ni médica que aconseje los 80 centímetros, por lo que sería una decisión caprichosa tendente a beneficiar a una sola empresa.

El Tribunal, sin embargo, acepta que la Consejería de Familia pueda incluir las características técnicas que estime oportunas en los elementos para equipar las residencias y estima que el recurrente "no ha presentado ninguna prueba de que ese material sólo lo pueda fabricar una empresa en España" y por lo tanto se esté incurriendo en una licitación dirigida para beneficiar a un suministrador concreto.

La consejera de Familia, de hecho, a preguntas de este diario, ya indicó que existen distintos modelos de camas que cumplen estas características e incluso señaló que la empresa recurrente había sido adjudicataria de un contrato similar a este para una residencia de Salamanca, lo que pasa es que no pudo cumplir con las entregas y al final se dio a otra firma.

Solventados todos los problemas de recursos y muy avanzado el proceso de adjudicación, todo hace pensar que este mismo mes estará adjudicado el equipamiento de la nueva residencia, cuyas obras podrían finalizar hacia finales de año.

Suscríbete para seguir leyendo