La Diputación adjudica las obras de renovación de los viales y aparcamientos de Ifeza

La Diputación Provincial de Zamora ha adjudicado a la empresa Áridos y Aglomerados Martín, S.L.U. el contrato para ejecutar el "Proyecto de pavimentación y señalización en aparcamientos y viales del recinto ferial Ifeza" por un importe total de 257.609 euros, tras haber presentado la oferta económicamente más ventajosa dentro del procedimiento abierto simplificado.

La obra está financiada con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General 2025, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, y cuenta con una consignación presupuestaria de 290.226,51 euros.

El plan de modernización de Ifeza

El presidente de la Diputación, Javier Faúndez, ha subrayado que esta adjudicación se enmarca dentro de un ambicioso plan integral de modernización del recinto ferial Ifeza, cuya inversión total asciende a 1.568.488,78 euros, y que incluye las siguientes actuaciones:

Climatización integral de la nave principal y salas de la primera planta, junto con un sistema automatizado: 886.270,61 euros.

Ampliación y mejora de la instalación eléctrica de baja tensión, tanto en interiores como exteriores: 269.680,54 euros.

Renovación del pavimento (27.000 metros cuadrados) y pintura de aparcamientos, pasos de peatones y plazas accesibles: 290.226,51 euros.

Sustitución de lucernarios por modelos más duraderos y eficientes: 107.311,12 euros.

Cambio de puertas de emergencia laterales: 15.000 euros.

Estas mejoras se suman a las ya ejecutadas desde 2024, por valor de 207.983 euros, que incluyen actuaciones como reformas en iluminación LED, renovación del sistema Wi-Fi, mejoras en la web, impermeabilización de cubiertas, reforma de aseos y acondicionamiento del salón de actos.

Financiación conjunta

La inversión total del actual mandato asciende a 1.776.472,02 euros, financiada por la Junta de Castilla y León (1.077.418,24 euros vía Fondo de Cooperación Local), la Diputación de Zamora (476.070,64 euros a través del Plan Extraordinario de Inversiones) y fondos propios de Ifeza (15.000 euros)

“El objetivo es consolidar Ifeza como un espacio ferial moderno, eficiente y competitivo,” ha remarcado Faúndez. “Con estas inversiones reforzamos además la eficiencia energética, la accesibilidad y el dinamismo económico en sectores clave como la agroalimentación, el turismo, la innovación y la cultura empresarial”.

Motor de modernización

La adjudicación de estas obras, unida al amplio plan de mejora en marcha, refuerza el compromiso de la Diputación de Zamora por mantener Ifeza como un referente ferial y motor de modernización económica y social de la provincia.