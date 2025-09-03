Zamora volverá a asomarse a La Ventana en los jardines del Castillo
Un amplio escaparate de marcas participarán en el popular mercado de tendencias
Los jardines del Castillo de Zamora capital volverán a llenarse de vida durante el fin de semana del 20 y 21 de septiembre. La Ventana Market celebrará una nueva edición de su mercado de tendencias. Una cita que aunará de nuevo puestos de artesanía, gastronomía, arte, música en directo, talleres y diseño junto a la fortificación zamorana.
En esta edición, a falta de conocer los conciertos y talleres, estas son algunas de las marcas que participarán como expositores:
- Cristina Alba, de mochilas y bolsos
- Loché y Babydi, de ropa customizada, bolsos hechos a mano y complementos originales
- LaAyalga Studio, de cerámica ilustrada
- Mā Whakakorori, de moda
- Isidro Díaz, de joyas
- Los Buenos Aires de Madrid, de ropa infantil
- Mucho Escayo Studio, estudio gráfico
- Nous Group, de perfumes
- LuPa, de costura
- Los platos de Alexandra, de platos decoupage hechos a mano
- Iomiss Bisutería, joyería artesanal
- African Arks, de diseño africano
- La Chula Team, de ropa vintage
- Añino Merina, de lana merina extremeña
- Musaranya, de bolsos hechos a mano con telas recicladas
- Aroma y fusión, de velas aromáticas y decorativas
- El coleccionista de gafas, de gafas de sol
- Elena Zaragozá, de ilustración, fanzines y diseño gráfico
- Qué cojones me cuentas, colega, de fanzines
- Pizpireta complementos, de joyería contemporánea, textil e ilustración
- Olijoy, piezas de cerámica hechas y pintadas a mano
- Bu Paper, de piezas hechas de papel maché
- Tuzca
- Asul Cycling Culture, de moda ciclista urbana
- Ensuma, de inserción y empleo
- Natural by me, de cosmética natural y vegana
- Porque Sueño, artículos ilustrados
Además, en el área gastronómica y de foodtrucks podremos encontrar a El Casino, Baburu Coffee, el Ávalon, el Universal, El Portillo, Marcelino Ibéricos, Bendita Locura Vermú, Quesos La Hiniesta, Sibuya, la pizzería La Bandolera, El Nudo, Salsas Gonzalo Guerrero, queso artesano Hircus, Miel Prado Concejo, aceite de oliva Hojanegra, The Veggie Point, entre otros.
