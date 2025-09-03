El triduo del Silencio de Zamora: sin el Cristo de las Injurias y en San Ildefonso

La Cofradía del Silencio celebra este año el triduo en honor al Santísimo Cristo de las Injurias sin la presencia de su imagen titular, "atrapada" en la Catedral debido a los comienzos de los preparativos de la próxima edición de Las Edades del Hombre.

Por ese motivo, también, la celebración religiosa se ha trasladado hasta la iglesia de San Ildefonso, donde tendrá lugar entre el 12 y el 14 de septiembre.

El concierto tendrá lugar el viernes de la próxima semana, 12 de septiembre, a las 19.00 horas, en la misma iglesia de San Ildefonso. Es un concierto de marimba a cargo del percusionista zamorano Manuel Monterrubio Martín, con la colaboración de Pedro Bonet González y Álvaro Vázquez Osa, con el título "61 láminas para celebrar cien años", en referencia al centenario de la hermandad.

El triduo propiamente dicho comienza ese mismo día 12, a las partir de las 20.30 horas y consistirá en una solemne eucaristía, la exposición del Santísimo y el ejercicio del triduo en honor a la imagen titular del Cristo de las Injurias. Será Francisco Díez el sacerdote encargado de la ceremonia.

El mismo esquema se repetirá en San Ildefonso los dos días siguientes, el sábado 13 y el domingo 14, a las 20.30 horas. El sábado oficiará la misa Juan Luis Martín Barrios mientras el domingo será el obispo de Zamora, Fernando Valera, el que oficiará la ceremonia.

Creada en el año 1925, la cofradía del Silencio cumple este 2025 sus cien años, con la organización de varios actos. n

Suscríbete para seguir leyendo