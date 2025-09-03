El tratamiento con betabloqueantes se hace de forma correcta en Zamora

Un ensayo clínico internacional coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) en colaboración con el Instituto Mario Negri de Milán (Italia), y cuyo investigador principal es el doctor Borja Ibáñez ha demostrado que los betabloqueantes, fármacos utilizados para tratar diversas patologías cardiacas, no aportan beneficio alguno a los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio no complicado; es decir, con función contráctil del corazón intacta.

Los autores del estudio indicaron que estos hallazgos van a cambiar la forma de tratar a estos pacientes respecto a lo que se venía haciendo en las últimas décadas.

Sin embargo, el jefe de Cardiología del Complejo Asistencial de Zamora, José Luis Santos, asegura lo contrario, porque entre otras cosas ya se sabía ahora a qué pacientes les vienen bien los betabloqueantes y a cuáles no les aporta nada positivo.

"Son estudios que corroboran lo que sabemos acerca de ellos, que los betabloqueantes no son para todos los pacientes. Y que los resultados, en cardiopatía isquémica, no así en insuficiencia cardiaca, no son tan relevantes como se pensaba hace veinte años", señala el cardiólogo zamorano. Por tanto, en las conclusiones del estudio, frente al mensaje que se ha trasladado a la opinión pública "no hay ninguna cosa excepcional ni que revolucione el sistema".

Jose Luis Santos, cardiólogo zamorano / JOSE LUIS FERNANDEZ

Los betabloqueantes ahora se utilizan sobre todo para insuficiencia cardiaca y en cardiopatía isquémica en algunos pacientes, "no en todos en absoluto". Los betabloqueantes en cardiopatía isquémica "servían para disminuir un poco el trabajo cardiaco y en principio se daban a todo el mundo, pero luego ya se ha visto que no. Son fundamentalmente para pacientes que tienen insuficiencia cardiaca a la vez o que no están revascularizados completamente". Revascularizados significa que están operados o se les ha puesto un stent. "Porque antes de la época de la revascularización los pacientes seguían teniendo angina, pero ahora como ya están revascularizados tienen mucha menos angina y los betabloqueantes ya no sirven".

Era lo que pasaba, recuerda el cardiólogo con la nitroglicerina: "antes todo el mundo tenía su pastilla en el bolsillo, pero a día de hoy cuando están revascularizados del todo no tienes por qué tener angina, porque eso no es más que la resultante de que una arteria no está abierta del todo. Si está revascularizada la arteria está abierta del todo".

Insuficiencia cardiaca

Otra cosa distinta, indica el cardiólogo José Luis Santos, es el uso de los betabloqueantes "en insuficiencia cardiaca, porque aquí sí hay que darlos en todos los casos con fracción de eyección reducida" (cuando en vaso se estrecha). "Pero no es que sea una novedad absoluta, porque vamos, nosotros lo veníamos utilizando".

En ese contexto "ya veníamos intuyendo que los betabloqueantes no tenían mayor trascendencia y el estudio lo que hace es corroborarlo. De hecho sí que tienen que tomarlos pacientes no revascularizados y pacientes con fracción de eyección reducida. Pero si les quitas eso, no tienen efecto. O sea a día de hoy la mayor parte de los pacientes están revascularizados y tienen la fracción de eyección normal. Es decir, en la mayor parte de los pacientes los betabloqueantes no aportan ningún beneficio adicional".

"Lo que aporta beneficio en un infarto es claramente la antiagregación y el tratamiento para el colesterol. Eso es lo que te hace vivir más y mejor. Pero los betabloqueantes en este contexto no". n

