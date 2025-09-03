Proyecto Renaturaliza
Taller para descubrir la fauna autóctona de Zamora por los rastros biológicos
La actividad gratuita se desarrollará el próximo sábado en el bosque de Valorio
El próximo sábado día 6, entre las 12.00 y las 14.30 horas, se inician las actividades y talleres formativos del programa Renaturaliza del mes de septiembre y lo hacen con un taller para descubrir la fauna autóctona a través de rastros biológicos que impartirán José Alfredo Hernández y Cristian Osorio en las aulas del bosque de Valorio y que continuará de forma práctica con un paseo por el conocido como pulmón verde de la ciudad.
Se trata de una actividad gratuita, al igual que los talleres programados los sábados siguientes, el día 13 en la Politécnica bajo el título "Arte y basuraleza con biodiversidad. Creación de un mural", impartido por Miguel García; y el día 20 en Valorio sobre "Diseño y paisaje urbano para corredores ecológicos".
Además, viernes día 12 de septiembre se ha programado una limpieza de la ribera del arroyo de Valorio, de 18.00 a 20.00 horas, con un punto de encuentro en las aulas del bosque. n
