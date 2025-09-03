El PP de Zamora pide mayor seguridad en los pasos de cebra de Cardenal Cisneros

El grupo municipal del Partido Popular solicitará en la Comisión de Seguridad Ciudadana que desde la Policía Municipal se realice un informe sobre la seguridad de los pasos de peatones de la avenida de Cardenal Cisneros, ya que son continuos los problemas en su uso por parte de los peatones, especialmente cuando los vehículos salen de las distintas rotondas construidas.

Es el caso del paso de peatones a la altura de la carretera de la Estación, porque los vehículos que salen de la nueva macro-rotonda no tienen semáforo alguno que les indique detención ante la preferencia de los peatones y se han de fijar en el mismo semáforo que usan los peatones pasa detenerse si lo ven en verde.

Algo parecido, indican los populares, sucede en la nueva rotonda a la altura de Príncipe de Asturias en dirección a la Avenida de Requejo, o el paso de peatones Candelaria-Corbeta, que sí cuenta con semáforo para vehículos, no como en el caso de la Carretera de la Estación, pero el semáforo se mantiene intermitente siempre, esté en verde o no para peatones, por lo que los conductores se han de fijar en el semáforo de los peatones, de difícil visibilidad para advertir la preferencia o no de estos.

Igualmente, existen importantes problemas en los pasos de peatones habilitados sin regulación semafórica, como el ubicado cerca de la calle Hernán Cortes, que hace casi una misión imposible cruzarlo por parte de los peatones, ya que los vehículos no se detienen, aunque cuenten con la señalización de preferencia de los peatones, tanto vertical como horizontalmente.

Debido a todos estos problemas "es por lo que desde el Grupo del Partido Popular consideramos urgente que la Policía Municipal evalúe la seguridad de esta travesía para que la empresa que lleva a cabo la obra realice las modificaciones necesarias tendentes a garantizar una mayor seguridad para los peatones que cruzan la principal vía de comunicación de la ciudad".