Las Noches Blancas llegan el 20 de septiembre con 27 conciertos en templos y edificios singulares

La colaboración del Ayuntamiento de Zamora, la Diputación Provincial y el Obispado trae de nuevo a la capital los conciertos nocturnos de la Noche Blanca del Románico de Zamora el día 20 de septiembre con 27 actuaciones musicales simultáneas de otros tantos grupos y artistas repartidas templos románicos, a los que se unen en este segundo certamen edificios e infraestructuras públicas como el Museo Etnográfico, el Museo de Zamora, el claustro del Palación de la Encarnación, la Fundación Rei Afonso Heriquez y el Puente de Piedra; e inmuebles privados singulares como las casas del pintor Antonio Pedrero y la del filósofo, poeta y ensayista Agustín García Calvo, ambas situadas en el recorrido de la ruta histórica y arquitectónica medieval, ha explicado el concejal del PSOE de Fiestas, David Gago, que presentó el programa junto al diputado provincial del PP, Víctor López de la Parte, y el director de la Fundación ZamorArte, Juan Carlos López.

La Librería Semuret también abre sus puertas para acoger lectura de poesía en sus instalaciones, materia en la que Judit Pino, su propietaria, ha estado asesorando para incluir el género literario en esta Noche Blanca por primera vez, así como actuaciones.

La iniciativa que nació en Toro de la mano de su promotor Tomás del Bien, entonces alcalde de esa localidad, ha logrado traspasar fronteras y expandirse no solo a la capital zamorana, sino a otras provincias de Castilla y León, comienza a las 20.00 del 20 de septiembre y se prolongará hasta las 2.00 horas del 21 de septiembre, con una secuencia que está aún por decidir, ha apuntado Gago, quien sí ha confirmado que los conciertos se sucederán cada 15 minutos, puesto que "el objetivo es que la gente descubra el patrimonio románico de la ciudad y que recorra la ruta que se establece".

Programa de la Noche Blanca del Románico de Zamora. / Alba Prieto

Un amplio y atractivo cartel Otra novedad es la apertura de la iglesia de San Antolín y de la carpa de los pasos de Semana Santa situada en el parque de San Bernabé para acoger sendos eventos musicales, de entre los que destacó la actuación del vallisoletano Dulzaro, "un exponente del folclore popular en la actualidad", en el Puente de Piedra tras la restauración que David Gago ha ensalzado. El edil socialista del equipo de Gobierno del Ayuntamiento detallaba que la poesía tendrá su espacio en esta Noche Blanca, de la mano de Cándido Teatro. Zamoranos y zamoranas y las personas que visitan la capital podrán disfrutar de gran variedad de estilos de música, desde el rock, al pop, de órgano, en definitiva, el programa incluye "música desde diferentes perspectivas y modalidades para promover el patrimonio". Los conciertos correrán a cargo de la artista madrileña Ede, de Marilia (excomponente de Ella baila sola), el catalán Shuarma, un clásico en las noches románicas; el músico madrileño Vicente Navarro; Anouck The Band; la valenciana Nita Boner; la cantante y compositora leonesa Nadia Álvarez; la ponferradina Carla Lourdes; el zamorano Cacia; la Mirkel Band o Miguel Álvarez Inadaptado. Un elenco que es solo parte de la larga lista de artistas que incluye el cartel junto con la Banda de Música de Zamora y a la Banda de Música Nácor Blanco.

Éxito asegurado y colaboración futura

Todo un acontecimiento cultural que pone en valor el patrimonio románico de Zamora de la mano de la diversas actuaciones musicales de artistas punteros tanto a nivel nacional como autonómico y local gracias a la buena sintonía del Ayuntamiento, la Diputación y el Obispado, han declarado Gago y Víctor López de la Parte.

El diputado provincial del PP ha augurado "un éxito muy importante" a esta edición y de las que vendrán para lo que se pondrán más espacios culturales, como el Palacio antiguo de la Diputación cuya restauración comenzara en este mismo mes.

El diputado provincial del PP y vicepresidente de la Diputación de Zamora ha querido incidir en "la importancia de que el turismos siga viniendo a la ciudad de Zamora ahora".

Por su parte, el director de la Fundación ZamorArte ha mostrado la disposición del Obispado a "poner sus bienes inmuebles para que la ciudadanía de Zamora y el turismo conozcan y disfruten del románico", el respaldo a esta iniciativa "salvaguarda el patrimonio" con actividades que pueden trascender lo material y "ayudan a conservar nuestros templos, que es necesario mantener, ayudan a que gocen de buena salud y alimentan esta imagen de ciudad histórica".