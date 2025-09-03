Las lluvias regresan a Zamora, ¿cuándo?

La ola de calor de este verano ha dejado en Zamora temperaturas récord. Por segundo año consecutivo, la provincia alcanza valores tórridos al llegar a los 41,2 grados en la jornada de máximo calor del pasado mes. Por ahora, la palma se la llevó un 14 de julio de 2022, el más caluroso de Zamora en toda su historia, cuando el termómetro rozó los 42 grados con 41,8.

El alivio a esos calurosos días ya ha llegado hasta el punto de necesitar chaquetas en el día a día poniendo fin así a noches verdaderamente agobiantes en las que no corría el aire. Abrir la ventana era un acto superfluo y sin sentido porque no entraba más que calor.

El tiempo en Zamora durante los próximos días. / Aemet

Junto a la esperada bajada térmica se acercan también las lluvias. Aunque solo será de cara al domingo, sin mayor rastro de precipitaciones de cara a los días sigueintes. Hasta un 80% de opciones de lluvia habrá en Zamora durante todo el día con temperaturas agradables de 27 de máxima y mínimas de 14, sobre todo, a primera y última horas del día.

El consumo

Tan solo en lo que va de julio y agosto, meses en los que se registraron las olas de calor, el consumo ya supera la demanda registrada en 2023 y 2024. Según los datos de Red Eléctrica de España (REE), la ola de calor disparó la demanda eléctrica en el país un 2.5 % contra julio de años anteriores y hasta un 5% en lo que va de agosto de este año.

En consecuencia, en la factura de la luz, un hogar medio podría pagar unos 18 € adicionales por el uso del aire acondicionado. Si consideramos que este electrodoméstico puede consumir 1kWh, cada hora de consumo, y si lo usamos al menos en las horas de más calor, entre las 17:00 y las 19:00, estamos hablando de unos 4 kWh de consumo adicionales al día, multiplicado por los 18 días que duró la ola de calor en agosto.

Esto se traduce en que la factura de la luz del mes de agosto tendrá un coste adicional medio de 18 € para los hogares con tarifa regulada (PVPC), cifra que puede aumentar en el caso de familias con mayor consumo. En el mercado libre, el impacto ronda entre los 12 €, dependiendo de la tarifa contratada.