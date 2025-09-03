La Junta deniega la tarjeta Buscyl a empadronados en Zamora

"Su solicitud de tarjeta de transporte Buscyl ha sido denegada. Motivo: su solicitud de tarjeta Buscyl no pudo tramitarse al no verificarse su empadronamiento en Castilla y León". Es el mensaje que están recibiendo muchos zamoranos solicitantes de la nueva tarjeta de transporte gratuito de la Junta, a pesar de estar correctamente empadronados en Zamora o pueblos de la provincia.

De hecho, miembros de la misma familia empadronados en el mismo domicilio que han realizado el trámite en algunos casos han visto cómo les llegaba la tarjeta en código QR y a otros la denegación.

Mensaje de denegación de la tarjeta Buscyl recibido por usuarios de Zamora / J.N.

Fuentes de la Consejería de Movilidad achacan el problema a por un fallo informático en la verificación del INE (Instituto Nacional de Estadística) en dos días concretos, un inconveniente que en estos momentos se estaría solventando.

Movilidad está previsto que ofrezca una solución a las personas afectadas. El mensaje recibido por los usuarios indica que deben iniciar "una nueva solicitud adjuntando un certificado de empadronamiento inferior a tres meses o indicando que desea la tarjeta de no empadronado. Disculpe las molestias".

Sin embargo, podría arbitrarse algún sistema para que estas personas no tengan que volver a tramitar toda la solicitud, detalle que la Consejería tiene previsto aclarar en breve.