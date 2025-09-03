Siniestro en la carretera
Los hijos del matrimonio muerto en accidente, bajo tutela pública
La Junta de Castilla y León acaba de asumir la tutela de los tres hijos del matrimonio fallecido en accidente de tráfico en Salamanca, una pareja llegada a Zamora desde Marruecos y afincada en Sesnández desde hace 20 años, localidad consternada por este terrible suceso ocurrido cuando la familia regresaba de su país natal tras un periodo de vacaciones. Los niños, que resultaron con heridas graves, estarán bajo el cuidado del Gobierno autonómico por orden judicial hasta que algún familiar los reclame y los pueda adoptar.
