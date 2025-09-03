Exigen 248.204 euros a un apicultor zamorano acusado del incendio en Otero de Bodas de 2017

Los daños medioambientales, los gastos de extinción del incendio registrado en Otero de Bodas el 3 de agosto de 2017, en el monte Muelo, que calcinó casi 80 hectáreas y los perjuicios causados en fincas limítrofes elevan a 248.204 euros la cuantía que exigen a un apicultor la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento y los siete vecinos que perdieron árboles que les habrían reportado 93.600 kilos de leña, de acuerdo con los escritos de la acusación particular.

El fuego, detectado hacia las 14.34 horas y que se controló a las 20.00 horas, se originó porque el imputado vació sobre el terreno el ahumador utilizado en sus colmenas en lugar de introducirlo en un recipiente para sofocarlo, como obliga la legislación para impedir incendios, según las conclusiones de la Fiscalía de Zamora y del abogado de la Junta que ejercen la acusación. Las altas temperaturas que se registraban en esa fecha junto al viento moderado, la escasa humedad de las gramíneas, los restos incandescentes que cayeron sobre gramíneas y matorral seco hicieron el resto.

Hasta un año de cárcel y multa de 1.620 euros

La multa a la que se enfrenta este apicultor de iniciales S.B.B. por el delito de incendio suma 1.620 euros, además de penas de prisión oscila entre los 10 meses que pide la Fiscalía de Zamora y el año que solicita la Junta, aunque de ser condenado no tendría que cumplirla al carecer de antecedentes penales. Las dos acusaciones públicas acusan a S.B.B. de haber realizado labores de limpieza con ahumador en una docena de colmenas de su propiedad en una época en la que está terminantemente prohibido, salvo que la finca dedicada a la apicultura tenga cortafuegos en su perímetro de tres metros de ancho, condición que incumplía el procesado, según los escritos de acusación.

Otro de los requisitos de la Ley que incumplió es haber realizado esa limpieza con un extintor, con una mochila de 16 litros de agua y con un recipiente metálico y hermético para meter el ahumador dentro y que se apague.

El imputado no solo no cumplió la normativa legal exigida para evitar incendios, si no que arrojó cerca del punto en el que se originó el incendio los restos del contenido de esa herramienta que usan los apicultores para manejar la colmena con facilidad gracias al humo de la combustión. Los peritos hallaron restos de otros desechos que contenían cenizas de papel, pellet y cartón lo que indicaría que S.B.B. tenía por costumbre echar ese material aún en combustión en la propia finca.

Pérdida medioambiental

El incendio calcinó 55,60 hectáreas de zona arbolada, en concreto, de pino, roble, sauce, chopo brezo y escoba; además de 23,50 hectáreas de encina, brezo y jara, a lo que se une el perjuicio al paisaje y a la fauna existente en este monte, daños por los que la Consejería de Medio Ambiente exige al acusado el pago de 87.087 euros.

El procesado debe correr también con los gastos de la extinción del incendio de ser declarado culpable tras el juicio que se celebrará en el Juzgado de lo Penal, un coste que se estima en 67.529,82 euros. El apicultor que perdió siete colmenas del total que tiene en una finca del Ayuntamiento reclama 1.280 euros y 140 kilos de miel perdidos. Los propietarios de árboles reclaman 9.360 euros de las pérdidas causadas con la quema de los 93.600 kilos de leña.

Todo el suelo afectado se halla en el término municipal de Otero de Bodas. La finca en la que comenzó el incendio estaba cercada y próxima al casco urbano, en la falda del monte El Muelo.

