DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora

El incendio de Molezuelas de la Carballeda se da por extinguido 23 días después

Trabajos de quema de ensanche en el incendio de Porto

Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.

