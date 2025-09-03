DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora

Cinco años sin cazar

Los cotos de caza situados en espacios arrasados por el fuego permanecerán suspendidos durante un periodo de cinco años. Así lo establece la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes de Castilla y León en su artículo 92 referido a las prohibiciones y limitaciones en montes incendiados y que ya se aplicó en el año 2022 cuando el fuego arrasó la Reserva Regional de Caza La Sierra de la Culebra.

Voluntarios cargados con cubos con tacos de pienso para alimentar a la fauna silvestre en los terrenos afectados por el fuego en la provincia de Zamora. / Cedida

"No es que los cazadores ya no cacen tras los incendios, es que no han podido ni salir en la media veda", aclara el delegado provincial de caza, David Pascual. La normativa establece que "los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación" en los terrenos afectados.

Excepción

La excepción son los terrenos de cultivo, donde una vez labrados pueden volver a restablecerse como zonas de cultivo.