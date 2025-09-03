En Directo
DIRECTO | Ya hay balance oficial de la superficie arrasada por los graves incendios del verano en Zamora
El incendio de Molezuelas de la Carballeda se da por extinguido 23 días después
LOZ
Sigue con nosotros todas las novedades de los incendios declarados en la provincia de Zamora.
Cinco años sin cazar
Los cotos de caza situados en espacios arrasados por el fuego permanecerán suspendidos durante un periodo de cinco años. Así lo establece la Ley 3/2009, del 6 de abril, de Montes de Castilla y León en su artículo 92 referido a las prohibiciones y limitaciones en montes incendiados y que ya se aplicó en el año 2022 cuando el fuego arrasó la Reserva Regional de Caza La Sierra de la Culebra.
"No es que los cazadores ya no cacen tras los incendios, es que no han podido ni salir en la media veda", aclara el delegado provincial de caza, David Pascual. La normativa establece que "los aprovechamientos cinegéticos en los montes que hayan sido objeto de un incendio quedarán suspendidos de manera automática y sin derecho a compensación" en los terrenos afectados.
Excepción
La excepción son los terrenos de cultivo, donde una vez labrados pueden volver a restablecerse como zonas de cultivo.
¿Ahora qué?
El día después de darse totalmente por apagadas las llamas del incendio zamorano de Molezuelas de la Carballeda, el peor del verano en España tanto por hectáreas calcinadas como por el fallecimiento de dos personas, cabe preguntarse ¿y ahora, qué?
Aunque todavía queda todo en la reconstrucción, antes incluso de que el fuego se haya dado por extinguido, aunque ya llevara varios días sin llama, se han comenzado a tramitar ya algunas ayudas a los afectados.
Datos
El incendio, que tuvo un origen intencionado y dos focos diferentes de inicio, movilizó a lo largo de las 23 jornadas de labores de extinción numerosos medios. Las cifras definitivas ofrecidas por el Servicio de Extinción de Incendios de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León apuntan a que hasta la extinción definitiva a las 20.15 horas del lunes día 1 de septiembre han trabajado en este incendio un total de 24 técnicos, 86 agentes medioambientales, 24 helicópteros, nueve aviones de extinción, tanto hidroaviones como de carga en tierra, 18 brigadas especializadas, 42 cuadrillas terrestres, diez retenes de maquinaria, 24 autobombas, dos unidades de brigada y autobomba, tres cuadrillas nocturnas, cinco unidades de intervención de la Unidad Militar de Emergencias, dos dotaciones de bomberos de la Diputación, los bomberos de los parques de San Vitero y Rionegro del Puente, y un Puesto de Mando Avanzado autonómico.
El Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León ha dado por extinguido el incendio forestal que se inició el pasado 10 de agosto en la localidad de Molezuelas de la Carballeda y que se extendió por la comarca de Benavente y Los Valles para continuar su avance por la provincia de León y calcinar en total entre 31.500 y 38.500 hectáreas, según distintas fuentes.
El fuego, el mayor del verano en España y uno de los más grandes desde que hay registros en el país, se dio por extinguido a última hora de la tarde del lunes después de haber dejado la devastación a su paso, haber calcinado casas y naves, y de haberse cobrado la vida de dos personas en la provincia de León.
¿Conoces el LUME?
El Seprona de la Guardia Civil de Zamora posee en Zamora el LUME, un equipo pionero formado en Zamora por cuatro agentes que recaban información sobre los motivos para prender fuego.
Balance oficial
La Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora ha hecho repaso de los graves incendios que han asolado desde el pasado 10 de agosto la provincia y ha cifrado en más de 29.000 las hectáreas quemadas en territorio zamorano en los tres fuegos de mayor gravedad: los de Molezuelas, Puercas y Porto.
La estimación del servicio de extinción apunta a 12.650 hectáreas quemadas en la provincia en el incendio de Porto, 10.000 en el de Molezuelas de la Carballeda y 6.500 el de Puercas.
Un cuarto incendio, el denominado de Castromil, que entró desde Galicia a la provincia de Zamora a través de dos frentes en los municipios de Hermisende y Porto, apenas afectó a 260 hectáreas en territorio zamorano, aunque al igual que en los otros tres obligó a evacuar poblaciones.
El PSOE carga contra el "silencio cómplice" de la Diputación
El PSOE de Zamora ha acusado a la Diputación Provincial de ser "complaciente y sumiso" con la gestión de la Junta en materia de incendios y de "descargar" sobre los pueblos "la responsabilidad" del operativo provincial con el reparto de los armarios antiincendios.
La formación socialista critica el "silencio cómplice" ante la "desastrosa" gestión realizada por el Ejecutivo autonómico durante los incendios que en lo que va de verano ya han arrasado más de 140.000 hectáreas en Castilla y León.
Herido por el fuego el acebal de Porto
El incendio de Porto no ha respetado ni los bosques de acebo cuidados con mimo por el personal del Parque Natural Lago de Sanabria; quienes los han limpiado desde que eran pequeños y marcado los más vulnerables con una cinta visible para protegerlos cuando entraban las cuadrillas con la desbrozadora.
El fuego ha tirado por la borda todo el trabajo en dos de los acebales más singulares del valle del Bibey, en Porto de Sanabria. Las manchas de El Grañeiro y As Hermeadas. "Han sufrido un daño importante".
Donación para el ganado
Dos tráilers de paja llegaban este domingo a una de las explotaciones de Ribadelago afectadas por el incendio de Porto que dejó la zona de Garandones sin pasto y obligó a bajar los animales por el avance del fuego.
Prosiguen las labores de consolidación
En el incendio de Porto continúan los trabajos de quema de ensanche para afianzar y consolidar la línea de control de la pista de La Barrosa que sale desde San Ciprián de Sanabria.
El fuego técnico es realizado por un equipo formado por dos técnicos, nueve agentes medioambientales, un celador de medio ambiente, varias Romeos, ELIF, Charlies, UBA y Deltas de la Junta de CyL, apoyados por la UME y por medios aéreos.
El Cecopi-a de Castilla y León se disuelve
El CECOPI-A (Centro de Coordinación Operativa Integrado Autonómico), del que forma parte del delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, se ha disuelto como consecuencia de la mejoría de los incendios forestales en Castilla y León y unas buenas previsiones ante la extinción de los focos que puedan reactivarse.
Este Centro de Coordinación ha sido disuelto por parte de la dirección técnica del mismo después de convocarse el día 10 de agosto ante la creciente y preocupante situación que estaban generando los incendios en varias provincias de Castilla y León.
Dentro de este CECOPI también han formado parte otros organismos de la Adminsitración General del Estado, como Guardia Civil, Policía Nacional, UME, DGT, AEMET o la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno.
