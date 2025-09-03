Deja a su mastín al sol, atado, sin comida y herido en este pueblo de Sayago

La intervención del Seprona logro salvar de la muerte al perro, cachorro de raza mastín, de un vecino de Moral de Sayago que durante meses dejó al animal a la intemperie, atado a un palo sin comida y famélico, y con una herida en el cuello a causa de rozadura de la cuerda que servía de collar, según el informe de la Guardia Civil. El acusado de un delito de maltrato animal se enfrenta a un año de prisión y a la prohibición durante tres años de tener animales o trabajar en oficio o actividad relacionada con los mismos, pena que solicita la Fiscalía de Zamora en el juicio que celebrará el Juzgado de lo Penal.

El mastín, nacido el 28 de febrero de 2023 y de nombre "Bobo", fue encontrado por agentes del Seprona a las diez de la mañana del 19 de julio en un corral del imputado cuyas iniciales son A.G.I., atado a hormigón con una correa de menos de dos metros que iba sujeta a la cuerda del cuello sin una sombra que le resguardara del sol, sin comida, aunque tenía agua. Los guardias civiles volvieron a comprobar el estado del mastín hacia la hora de comer y su dueño lo había atado a la barandilla de la escalera de su vivienda, estaba al sol y con una cuerda corta.

La siguiente inspección tuvo lugar el unos días después para comprobar que las condiciones del animal no habían mejorado, ahora en una nave del imputado, con la misma herida, sin comida y con agua. Esto motivó que al día siguiente el Seprona girara otra visita a la nave con veterinarios de la Unidad de Bermillo de Sayago, que concluyeron que el mastín sufría desnutrición, sin vacunas obligatorias y con la herida en el cuello sin tratamiento. El perro fue dado en custodia a un familiar del dueño.

