¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?

Zamora ha estrenado las primeras 50 rutas de autobús interurbano que son de acceso gratuito para los empadronados en Castilla y León que dispongan de la tarjeta Buscyl, la más importante la que une la capital con Puebla de Sanabria, que incluye también el coche extraordinario que ha puesto en marcha la Junta para intentar suplir a las paradas suprimidas del tren en esa comarca y mantener el flujo laboral que se había establecido gracias a los enlaces de AVE.

Rutas de autobús gratis desde este lunes, 1 de septiembre, en Zamora / J.N.

Buena parte de las rutas que se ponen en marcha, es cierto, son líneas de transporte a la demanda, que cuenta con pocos viajeros.

A partir del 15 de septiembre

La Junta además tiene establecido el calendario de aplicación, que además de las rutas que se han puesto en marcha este lunes incluye un segundo lote para la provincia de Zamora a partir del 15 de septiembre.

La tarjeta Buscyl tendrá al menos inicialmente un formato de código QR / JCyL

A partir de esa fecha entran en vigor los viajes gratis en rutas muy utilizadas, como puede ser la que une Zamora con Salamanca, tanto en el coche directo como el que va por la carretera nacional, aunque los trayectos intermedios aún van a ser de pago, caso del Zamora-Morales del Vino. La conexión entre la capital y localidades del alfoz como Villaralbo o Moraleja del Vino también tendrá que esperar a la tercera tanda de rutas, prevista para el 30 de septiembre.

Además del Zamora Salamanca será gratis a partir del día 15 el autobús entre Zamora y Morales de Toro, que incluye la ciudad toresana, aunque el trayecto completo entre la capital y Valladolid tendrá que esperar al día 30. Benavente-León es la otra gran ruta que empieza a funcionar gratis el día 15.

Rutas de autobús gratuitas que empiezan a funcionar con Buscyl el 15 de septiembre / J.N.

Las rutas entre Zamora y Benavente, Valladolid-Zamora o León-Zamora no entrarán en el sistema de viajes gratuitos de Buscyl hasta el 30 de septiembre.

En esa fecha, a finales de este mes, serán 310 rutas de autobús correspondientes a 39 concesiones las que serán de uso gratuito para quienes tengan la tarjeta (código QR) Buscyl, que se puede obtener por Internet o presencialmente.

