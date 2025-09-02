¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?
Este lunes comenzaron a funcionar las primeras 50 líneas con la tarjeta Buscyl, la más importante la que une la capital con Puebla de Sanabria, incluido el coche extraordinario alternativo del tren
Zamora ha estrenado las primeras 50 rutas de autobús interurbano que son de acceso gratuito para los empadronados en Castilla y León que dispongan de la tarjeta Buscyl, la más importante la que une la capital con Puebla de Sanabria, que incluye también el coche extraordinario que ha puesto en marcha la Junta para intentar suplir a las paradas suprimidas del tren en esa comarca y mantener el flujo laboral que se había establecido gracias a los enlaces de AVE.
Buena parte de las rutas que se ponen en marcha, es cierto, son líneas de transporte a la demanda, que cuenta con pocos viajeros.
A partir del 15 de septiembre
La Junta además tiene establecido el calendario de aplicación, que además de las rutas que se han puesto en marcha este lunes incluye un segundo lote para la provincia de Zamora a partir del 15 de septiembre.
A partir de esa fecha entran en vigor los viajes gratis en rutas muy utilizadas, como puede ser la que une Zamora con Salamanca, tanto en el coche directo como el que va por la carretera nacional, aunque los trayectos intermedios aún van a ser de pago, caso del Zamora-Morales del Vino. La conexión entre la capital y localidades del alfoz como Villaralbo o Moraleja del Vino también tendrá que esperar a la tercera tanda de rutas, prevista para el 30 de septiembre.
Además del Zamora Salamanca será gratis a partir del día 15 el autobús entre Zamora y Morales de Toro, que incluye la ciudad toresana, aunque el trayecto completo entre la capital y Valladolid tendrá que esperar al día 30. Benavente-León es la otra gran ruta que empieza a funcionar gratis el día 15.
Las rutas entre Zamora y Benavente, Valladolid-Zamora o León-Zamora no entrarán en el sistema de viajes gratuitos de Buscyl hasta el 30 de septiembre.
En esa fecha, a finales de este mes, serán 310 rutas de autobús correspondientes a 39 concesiones las que serán de uso gratuito para quienes tengan la tarjeta (código QR) Buscyl, que se puede obtener por Internet o presencialmente.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- El detalle zamorano que es 'oro puro': se busca a la persona anónima que lo ha hecho
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Herido grave un niño de 13 años tras una caída en la antigua prisión de Zamora
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid