El fin de la temporada estival destruye 118 empleos en Zamora con un leve repunte del paro

La provincia registra 7.828 desempleados y rompe medio año de bajadas consecutivas

Ambiente en una de las terrazas de la Plaza Mayor de Zamora.

T. S.

El cierre de la campaña de verano se ha llevado por delante en Zamora 118 empleos que pasan a engrosar las filas del paro de la provincia: 7.828 desempleados durante el mes de agosto. Son los datos arrojados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una cifra que rompe el medio año de bajada consecutiva que ahora toca su fin.

Sin embargo, los datos son mucho más positivos si los comparamos con el mismo periodo pero un año antes. En términos interanuales, es decir, en el mismo mes del anterior año 2024, Zamora contaba con 407 demandantes de empleo más hasta alcanzar los 8.235 vecinos registrados en las colas del paro.

El fin del periodo estival suele ser malo para el mercado laboral y este año no ha sido una excepción.

Otros datos

  • En términos nacionales, el paro se incrementa en 21.905 personas en agosto y se sitúa en 2.426.511, su nivel más bajo en este mes desde 2007
  • En términos desestacionalizados, el paro baja en 6.075 personas
  • En los últimos 12 meses el desempleo se ha reducido en 145.610 personas, un 5,7%
  • El paro entre las mujeres es el más bajo desde el año 2008.
  • Entre las personas jóvenes, el paro se mantiene por debajo de las 170.000 y acumula 52 meses de reducciones interanuales consecutivas
  • La tasa de cobertura se sitúa en el 82,4%, el nivel más bajo de la serie histórica a excepción del periodo de pandemia

