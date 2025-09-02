El fin de la temporada estival destruye 118 empleos en Zamora con un leve repunte del paro

El cierre de la campaña de verano se ha llevado por delante en Zamora 118 empleos que pasan a engrosar las filas del paro de la provincia: 7.828 desempleados durante el mes de agosto. Son los datos arrojados este lunes por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, una cifra que rompe el medio año de bajada consecutiva que ahora toca su fin.

Sin embargo, los datos son mucho más positivos si los comparamos con el mismo periodo pero un año antes. En términos interanuales, es decir, en el mismo mes del anterior año 2024, Zamora contaba con 407 demandantes de empleo más hasta alcanzar los 8.235 vecinos registrados en las colas del paro.

El fin del periodo estival suele ser malo para el mercado laboral y este año no ha sido una excepción.

