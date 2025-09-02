Robo a plena luz del día y en "un abrir y cerrar de ojos" en Zamora: piden colaboración ciudadana

Cuando pensamos en un robo a plena luz del día quizá nuestra mente piense en objetos pequeños, ya sean joyas, bolsos o relojes. Sin embargo, uno de los últimos objetos sustraídos en Zamora pesa 23 kilos y es de un tamaño considerable. Se trata de una escalera de la empresa Ezentis, compañía veterana de telecomunicaciones.

Como explica el trabajador, bajó a hacer limpieza de la furgoneta a las dos de la tarde y ahí estaba la escalera. Sin embargo, a las tres y media, ya no estaba. La escalera es amarilla, de dos tramos, de la marca Arizona. Además, pone el nombre de la compañía Ezentis en los laterales y tiene una cincha roja cortada por el medio.

Además, estaba atada y tenía candado, pero "en un abrir y cerrar de ojos" desapareció. La pertinente denuncia ya está efectuada, pero el trabajador de la empresa solicita la colaboración ciudadana para tratar de recuperar la escalera. "Llevo aparcando ahí tres años y nunca había pasado nada", apunta.