El refuerzo del firme de la N-631 en Zamora tuvo un sobrecoste de 1,5 millones de euros
El Ministerio de Transportes modifica la cuantía del contrato casi tres años después de adjudicarse, hasta los 9,1 millones de euros, y aumenta también el plazo de las obras
El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de la Dirección General de Carreteras, ha modificado este martes el contrato del arreglo del firme de la carretera Nacional 631 en los 56 kilómetros de extensión de esa infraestructura viaria que transcurre íntegramente por la provincia de Zamora, paralela a la Sierra de la Culebra.
La modificación eleva la cuantía inicialmente prevista en 1,5 millones de euros hasta alcanzar un coste total de las obras de 9.182.367 euros, IVA incluido, según la información del Ministerio.
No es el único cambio que se hace en ese contrato que se adjudicó hace casi tres años, en octubre de 2022, aunque ha sido ahora, a la finalización de la actuación, cuando se ha comunicado esa modificación. También ha variado el plazo de ejecución de las obras, para incrementarse en trece meses más, hasta un total de 47.
Las obras de reparación del firme se han llevado a cabo en varias anualidades y en ellas se utilizó un sistema pionero de reciclaje del firme que se llevó a cabo de forma experimental en algunos tramos para contribuir a la sostenibilidad de la reposición del asfalto.
Las obras conllevaron el corte al tráfico en los meses de verano de 2023, aunque al año siguiente pudieron compatibilizarse con la circulación de vehículos en los meses estivales y ha sido este verano cuando se han acometido los últimos remates de esta obra de refuerzo del firme de la N-631 en toda su extensión, desde el kilómetro 0 hasta el 56,685.
