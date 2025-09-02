Reconocidos cuatro centros por sus planes de lectura

La Consejería de Educación ha reconocido a cuatro colegios de la provincia por su trabajo en favor de los libros, dentro de los Premios a los Mejores Planes de Lectura de Centro, correspondientes al pasado curso escolar 2024-2025.

Se trata del CEIP El Pinar, en Benavente; el CEIP Entrevalles, de San Pedro de Ceque; y el CEIP Alejandro Casona, en la capital —en la modalidad A—, mientras que el IES de Fuentesaúco ha sido reconocido en la modalidad B.

Todos ellos han sido elegidos "por destacar en su calidad, creatividad, interés o aplicabilidad en el aula", según el jurado.

El premio consiste en una dotación económica por parte de la administración que se destinará a mejorar la biblioteca de los colegios premiados.

