Te quedan solo unos días para solicitar los 200 euros de la Junta para las extraescolares de tus hijos

¿Sabes que dispones de una ayuda de 200 euros para las extraescolares de cada uno de tus hijos? Se llama "Bono Infantil" y es una nueva ayuda que ofrece la Junta de Castilla y León para mitigar el gasto de las familias en las actividades extraescolares de los niños. Si te interesa y tienes hijos con edades comprendidas entre 4 y 12 años, debes saber que apenas te quedan dos semanas para solicitarlas porque el plazo termina el 15 de septiembre.

Se calcula que en la provincia de Zamora podría haber alrededor de 4.600 y 4.700 beneficiados.

200 euros

La ayuda será de 200 euros por hijo para ayudar a las familias con las tareas de conciliación de las actividades extraescolares de los menores, ya sean de carácter educativo, formativo, cultural o deportivo. En esta ayuda cabe cualquier actividad como clases de idiomas, deportes, baile, instrumentos musicales o programación, así como talleres de diverso tipo, incluidos los que se realicen en el propio centro educativo siempre y cuando se desarrollen fuera del horario lectivo.

A través de esta línea, la Junta va a subvencionar las actividades realizadas durante el curso pasado, el 2024-2025, con un presupuesto de 16 millones de euros, que podrá ampliarse si se precisa, para cubrir toda la demanda.

Requisitos

Para que las familias puedan recibir esta ayuda, ambos progenitores deben estar trabajando y percibir unos ingresos menores de 55.000 euros entre ambos o la mitad si se trata de una familia monoparental.