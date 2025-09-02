Patrimonio insta al Ayuntamiento de Zamora a proteger los restos de la muralla de la trasera de la Casa Consistorial

La Comisión Territorial de Patrimonio de al Junta de Castilla y León ha instado al Ayuntamiento de Zamora a que acometa medidas y lleve a cabo las intervenciones que sean necesarias para proteger los restos del primer recinto amurallado que se encontraron en la excavación que se hizo en un solar, en la trasera de la Casa Consistorial.

Esos restos, que han paralizado desde hace cinco años el proyecto de instalación del ascensor en el edificio del Ayuntamiento de la Plaza Mayor, se encontraron en un solar entre las calles Ramón Álvarez y Costanilla. Tras denunciar el Grupo Popular en el Ayuntamiento de Zamora la situación de esos restos ante Patrimonio y darle cuenta del "estado de abandono, la falta de desbroce, limpieza y mantenimiento", la comisión ha tomado cartas en el asunto, ha obligado al Consistorio a intervenir en el solar para proteger los restos y ha apuntado que la inactividad por parte del Ayuntamiento "está produciendo el deterior de los mismos", según ha hecho público este martes el PP de Zamora.

El Grupo Popular en el Ayuntamiento ha recordado que en el escrito que presentó ante Patrimonio el pasado 25 de julio ya alertó de que ese abandono del solar estaba provocando el deterior de "unos restos arqueológicos de innegable importancia".

El PP ha recordado que los citados restos aparecieron en las catas arqueológicas realizadas en febrero de 2020, ya que en el solar se pretendía construir un edificio que diera más espacio y accesibilidad al edificio de la Casa de las Panaderas.

Los populares han indicado que el proyecto tiene el visto bueno de la Comisión de Patrimonio desde hace más de un año y medio sin que el equipo de Gobierno municipal haya llevado a cabo "ningún paso tendente a la ejecución del proyecto, ni tan siquiera la dotación presupuestaria necesaria, ni a través de los presupuestos anuales, ni mediante alguna de las diez modificaciones presupuestarias que se han aprobado este año", ha apuntado el PP.

Por ello, ha instado al equipo de Gobierno a que adecente el solar, ya que "ha hecho caso omiso del acuerdo de la Comisión de Patrimonio" al no realizar ninguna actuación en él pese a que el propio Ayuntamiento exige a los zamoranos que tengan limpios sus solares.