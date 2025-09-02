El paso de cebra del "susto o muerte" está en Zamora

"Me ha pasado ya dos veces. Casi me atropellan. La última vez el coche me pasó a diez centímetros". Era el relato realizado a este diario por un vecino del barrio de Los Bloques, alertando de la peligrosidad que presenta un paso de peatones que no está protegido por semáforo, sino únicamente por una señal cuadrada que advierte de su presencia en la travesía de Cardenal Cisneros.

Se trata del paso que parte del tramo situado entre las calles Pizarro y Hernán Cortés y que enlaza con el parque de León Felipe. Los coches que entran en la ciudad tienen un semáforo en el paso de peatones anterior, situado antes de llegar a Pizarro. Cuando se abre ese semáforo, los automóviles arrancan y cuando están acelerando unos metros más adelante se encuentran con el paso de peatones. Tal y como ha podido comprobar este diario, si en ese momento pasa un peatón los automovilistas dudan si frenar o no hasta que casi están encima del viandante.

El paso de cebra sin semáforo, visto en dirección salida de la ciudad / J.N.

Y es que este paso de cebra solo está protegido por una señal cuadrada que advierte de su presencia, cuando todos los anteriores están señalizados con semáforos.

Algo parecido ocurre para los vehículos que salen de la ciudad. Hay paso de cebra con semáforo a la altura del Hotel Okelo y cuando se abre unos metros más adelante aparece este paso de cebra sin protección, lo que origina también sustos con los peatones.

Los vecinos piden que se tomen medidas para dotar de mayor seguridad este paso de peatones antes de que ocurra algún atropello, dado que las obras de colocación de semáforos ya han finalizado en esta zona y todo parece que el paso de cebra va a quedar así. . De momento lo que se han producido ya es varios sustos.