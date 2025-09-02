Las multas de los radares camuflados, las que más crecen en Zamora

Los radares camuflados de la Dirección General de Tráfico multaron el pasado año a 7.568 conductores en Zamora, casi un tercio más que los del año precedente, por exceso de velocidad. También crecieron las multas de los radares fijos, que ascendieron a 28.585, tres mil más que las del año anterior, lo que supone un incremento de casi el 13%.

Así lo dicen los datos recabados por Automovilistas Europeos Asociados, que reflejan cómo casi tres de cada cuatro multas que reciben los conductores en las carreteras zamoranas son por exceso de velocidad, 36.153 sobre un total de 49.188 sanciones.

¿Por qué se multa a los conductores zamoranos? / Automovilistas Europeos Asociados

A continuación del exceso de velocidad una de las conductas más sancionadas son circular con la ITV caducada, con 4.689 multas el año pasado, unas pocas menos que el año anterior. Circular sin carné o teniendo intervenida la licencia para conducir, con 669 multas y no llevar puesto el cinturón de seguridad, con 653 son también conductas que llevan aparejadas gran número de sanciones.

Conducir drogado ocasionó 592 multas, carecer de seguro 506 y circular sin seguro 469. 431 conductores fueron multados por dar positivo en el control de alcoholemia, 419 por parar o estacionar indebidamente, 417 por no identificar a la persona que iba al volante y 409 por usar el móvil al volante.

Fueron 256 los conductores cazados mientras se saltaban un stop o un ceda el paso, 252 por conducción negligente, 229 por comportamiento indebido, 286 por no llevar los neumáticos en las debidas condiciones.

Por encima de las cien sanciones se encuentran infracciones relacionadas con los auriculares, el alumbrado, la desobediencia a las señales o indicaciones de los agentes, saltarse las limitaciones o restricciones a la circulación.

Otras conductas anómalas que frecuentemente se ven en las carreteras, sin embargo, reciben relativamente pocas multas, como los adelantamientos (70), la conducción temeraria o en sentido contrario (41), no mantener la distancia de seguridad (51) o falta de dispositivo de seguridad infantil adecuado (39), entre otras.

España

A nivel nacional, durante el pasado año 2024, la DGT formuló en las carreteras españolas de su competencia un total de 5.413.507 denuncias, lo que supuso un incremento del 5,14% respecto de las denuncias formuladas en 2023 (5.148.667), y una recaudación de 539.985.552 euros, según un reciente informe elaborado por la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados, que ha analizado la evolución de las infracciones cometidas en las carreteras españolas durante el periodo 2024-2023.

El informe de AEA señala que el exceso de velocidad sigue liderando el ranking de las sanciones impuestas por la DGT en 2024, con 3.440.530 denuncias, estando presente en 2 de cada 3 infracciones, incrementándose en un 4,10%. Le siguen las infracciones por no haber pasado la ITV o ser está desfavorable (599.202), con una disminución del 5,80% respecto a las cifras de 2023; conducir sin carnet (138.980), que sube un 3,53%; conducir utilizando el móvil (101.023), que sube un 8,84%; y no utilizar el cinturón de seguridad (100.766), que sube un 0,12%.

Como dato positivo, AEA destaca en su informe la reducción en un 10,51% de las denuncias por no hacer uso del casco (6.139 denuncias frente a las 6.860 formuladas en 2023) o por conducir superando la tasa de alcohol permitida (-5,83%), así como las formuladas por rebasar un semáforo en rojo (-22,52%).

Por el contrario, AEA advierte del dato preocupante de las denuncias formuladas por conducir con presencia de drogas con un incremento del 5,52%, pasando de 54.596 denuncias en 2023 a 57.610 en 2024. También aumentan las relativas a circular utilizando dispositivos visuales (55,77%); las paradas o estacionamientos (18,43%); conducir de forma negligente (18,26); no respetar un ceda el paso o STOP (17,37%); no identificar al conductor por parte de los titulares de los vehículos (14,49%); conducir de forma temeraria (7,36%); o circular sin seguro (7,17%).