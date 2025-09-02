Cultura
Mattia Bidoli acerca sus instantáneas humanitarias en la Biblioteca Pública
La exposición fotográfica se inaugura el viernes y se enmarca en la nueva edición de las Jornadas Internacionales de Magia
"Maravillas en las sombras. Un viaje de magia y humanidad" es el título de la exposición que se inaugura este viernes en la Biblioteca Pública de Zamora. Se trata de una muestra donde se podrán ver imágenes realizadas por la cámara de Mattia Bidoli, trabajador humanitario, fotógrafo y mago. De hecho, esta propuesta cultural se enmarca dentro de la nueva edición de las Jornadas Internacionales de Magia, que acogerá la ciudad a partir del 26 de septiembre.
Desde hace más de dos décadas, Bidoli recorre los rincones más vulnerables del planeta —hospitales, orfanatos, campos de refugiados, prisiones y zonas de guerra— llevando consigo una mochila en la que guarda dos herramientas poderosas: una cámara y un puñado de magia. Con ellas, ofrece mucho más que entretenimiento o imágenes: regala momentos de alivio, de asombro, y de humanidad profunda.
Su exposición fotográfica invita al espectador "a emprender un viaje visual por algunas de las regiones más remotas y heridas por el conflicto. Allí donde la infancia ha sido arrebatada, donde las cicatrices son visibles y el dolor cotidiano, sus fotografías se centran en quienes más sufren: los niños. Aun así, en sus miradas persiste una chispa, un destello de esperanza que resiste", se señala desde la organización.
Más actividades
La exposición se incluye en la agenda cultural de la Biblioteca Pública de esta semana, en la que también destaca la presentación literaria del libro de poemas "Viajes innecesarios", junto a su autora, María del Carmen García Aparicio, el jueves 4 (19.00 horas), y la puesta en escena de la obra "En el llano", de La Chana Teatro, para público familiar, con niños a partir de tres años, dentro de la programación Biblio Escena 2025. La cita teatral será el viernes, a partir de las 19.00 horas.
