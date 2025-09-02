La magia protagoniza las actividades culturales de Zamora en septiembre

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte impulsa durante el mes de septiembre una variada programación cultural en la provincia de Zamora, con más de cuarenta actividades dirigidas a todos los públicos. Entre ellas, destaca la magia, ya que será la protagonista con la celebración de las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora.

Además, la programación incluye conciertos como el de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León en el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos, junto a una completa agenda de talleres, actividades infantiles y exposiciones.

Variedad de exposiciones

En el plano de las muestras, el Museo Etnográfico de Castilla y León acoge dos novedades, con “Zamorabricks! Una ciudad Lego® pieza a pieza”, desde el domingo 7 de septiembre, y “Lo sagrado en lo cotidiano”, que se inaugurará el jueves 25 de septiembre.

Por su parte, la sala de exposiciones de La Alhóndiga acoge durante todo el mes la propuesta “Bajo pluma de mujer”, del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, en colaboración la con la Universidad de Salamanca y la Casa Museo Unamuno.

Los zamoranos podrán disfrutar de otras exposiciones como “Los puentes que nos unen. Cien años de ingeniería civil en Zamora (1849-1949)”, en el Archivo Histórico Provincial de Zamora; “Lengua, Cultura y Etnografía de Sanabria. En agradecimiento a Fritz Krüger” y “Objetivo paquidermo. Muestra de fotografía y miniatura”, ambas en el Etnográfico; y “Pennetier. Presencias”, en el Museo de Zamora, con recorridos divulgativos todos los miércoles del mes a las 19.00 horas.

Actividades llenas de magia

Las XXXII Jornadas Internacionales de Magia de Zamora contarán con la exposición de fotografías “Maravillas en las sombras: un viaje de magia y humanidad”, en la Biblioteca Pública de Zamora. Además, llevarán al escenario el espectáculo “Globsesión”, de Willy Monroe los días 29 y 30 a las 20.00 horas en el Museo Etnográfico de Castilla y León. Asimismo, se incluye la actividad “Abrapalabra”, el martes 30 a las 19.00 horas en la Biblioteca Pública de Zamora

En cuanto a las conferencias, el Etnográfico acogerá un coloquio y proyección de “Las noches del imaginero: ruta teatralizada sobre la figura y obra de Ramón Álvarez” el jueves 18 a las 20.00 horas. También acogerá “Sobre galerías urbanas y otros cuentos” y el debate “Brainrot y Bazof(IA)”.

La Biblioteca Pública tendrá presentaciones de libros como “Los viajes innecesarios” y “Dibújame”, además de su programación de narración oral con “Ancha es Castilla”.

Se abre el telón

En la programación teatral, la Biblioteca Pública de Zamora incluye títulos como “En el llano”, el viernes 5 a las 19.00 horas, y “Penélope Glamour y No sabe/no contesta”, el viernes 19 a las 19.00 horas. Además, la Red de Circuitos Escénicos lleva el domingo 28 a las 18.30 horas “Los monólogos de Juan Sinde”.

Para el público infantil destacan “El Principito Freak Show”, “The Puppert Circus!”, “¡Hombre, que orquesta!”, en Bermillo de Sayago, y “Yo Tarzán”, en Benavente, entre otros.

De concierto en concierto

La música ocupará un lugar destacado en la Biblioteca Pública de Zamora con el concierto de jazz contemporáneo el jueves 11 a las 19.00 horas o el concierto de piano “Panta Rei”, el viernes 12 a la misma hora.

Otro evento de gran interés será el Festival Internacional de Música Clásica Jesús López Cobos en Toro, al que acudirá la Orquesta Sinfónica de Castilla y León el sábado 27 a las 20.30 horas.

Talleres para todos los públicos

Los talleres completan la oferta con propuestas para adultos, como danzas africanas, y para los más pequeños, con actividades como “Los poderes de Jorge”, “Construimos con piezas Lego”, los talleres “Nuestro museo”, y “Casas con historia”.

Con esta programación, la Junta de Castilla y León reafirma su compromiso con una cultura plural, participativa y cercana, que contribuye a la cohesión social y al dinamismo cultural en la provincia de Zamora.