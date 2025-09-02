Luz verde a las obras del ascensor de la Catedral de Zamora

La Junta de Gobierno Local celebrada ha aprobado, como anteriormente había propuesto la mesa de contratación, la adjudicación de las obras del ascensor de la Catedral y el acondicionamiento de la cubierta para su visita a la empresa Meraki CR por 761.224 euros, IVA incluido.

El proyecto forma parte de las actuaciones que se incluyen en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Zamora Paisaje Cultural", aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que busca no solo facilitar el acceso a zonas de la catedral hasta ahora inaccesibles, sino también mejorar la experiencia turística de la ciudad y potenciar su atractivo cultural y patrimonial.

El proyecto cuenta con una partida de 335.000 euros en fondos europeos y una aportación del Cabildo de 125.000 euros, siendo el resto, a cuenta de las arcas municipales.

Además, el organismo municipal de Gobierno ha aprobado también en su primera reunión tras las vacaciones estivales el padrón de cobro de la cuota variable de la Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del ejercicio 2025, más conocida como tasa de basura comercial. La recaudación total por esta tasa para 2025 es de 480.065 euros correspondientes a 3.135 recibos.

El periodo de cobro es del 12 de septiembre al 11 de noviembre, mientras que los recibos domiciliados se cargarán en cuentas el 10 de octubre, según el calendario del contribuyente. También ha aprobado el padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. La recaudación total por esta tasa para 2025 es de 853.557 euros correspondientes a 789 recibos, con los mismos periodos de cobro que la tasa de basura comercial.

Suscríbete para seguir leyendo