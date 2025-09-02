Junta de Gobierno Local
Luz verde a las obras del ascensor de la Catedral de Zamora
Aprobados los padrones de la tasa de basura comercial y de los 789 recibos del IAE
A. F.
La Junta de Gobierno Local celebrada ha aprobado, como anteriormente había propuesto la mesa de contratación, la adjudicación de las obras del ascensor de la Catedral y el acondicionamiento de la cubierta para su visita a la empresa Meraki CR por 761.224 euros, IVA incluido.
El proyecto forma parte de las actuaciones que se incluyen en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino "Zamora Paisaje Cultural", aprobado en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España, que busca no solo facilitar el acceso a zonas de la catedral hasta ahora inaccesibles, sino también mejorar la experiencia turística de la ciudad y potenciar su atractivo cultural y patrimonial.
El proyecto cuenta con una partida de 335.000 euros en fondos europeos y una aportación del Cabildo de 125.000 euros, siendo el resto, a cuenta de las arcas municipales.
Además, el organismo municipal de Gobierno ha aprobado también en su primera reunión tras las vacaciones estivales el padrón de cobro de la cuota variable de la Tasa por Recogida y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos del ejercicio 2025, más conocida como tasa de basura comercial. La recaudación total por esta tasa para 2025 es de 480.065 euros correspondientes a 3.135 recibos.
El periodo de cobro es del 12 de septiembre al 11 de noviembre, mientras que los recibos domiciliados se cargarán en cuentas el 10 de octubre, según el calendario del contribuyente. También ha aprobado el padrón del Impuesto sobre Actividades Económicas. La recaudación total por esta tasa para 2025 es de 853.557 euros correspondientes a 789 recibos, con los mismos periodos de cobro que la tasa de basura comercial.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece uno de los dos motoristas implicados en la colisión con una ambulancia a la salida de Zamora a Moraleja
- El mensaje de la frutera a un vecino de Zamora pidiéndole civismo: 'Hasta que usted aprenda...
- Hallan el cuerpo sin vida de un hombre en el río Duero, a la altura del hospital Provincial de Zamora
- Detenido un conductor que huyó del accidente en el que murió un motorista a las afueras de Zamora
- Nueva cita de la orquesta La Misión con los zamoranos esta semana
- Renfe confirma la pérdida de paradas en Sanabria con los nuevos horarios Galicia-Zamora-Madrid
- El autobús Zamora-Puebla y otras 50 rutas, gratis desde el lunes
- ¿Cuándo se puede viajar gratis de Zamora a Salamanca y a Toro o de León a Benavente?