Una exposición recupera la correspondencia de Unamuno con escritoras e intelectuales

La sala de exposiciones de La Alhóndiga acoge hasta el 29 de septiembre la exposición itinerante “Bajo pluma de mujer”, proyecto expositivo producido por el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, con la colaboración de la Casa Museo Unamuno de la Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Zamora.

La muestra se ha inaugurado este martes y ha contado con la presencia de la concejala de Cultura, María Eugenia Cabezas, el director del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, Andrés Abajo, y las comisarias de la exposición, las investigadoras Maribel Rodríguez Fidalgo, Adriana Paíno Ambrosio y Ana Chaguaceda Toledano. Además, se ha contado con la presencia de la viuda de uno de los nietos de Miguel de Unamuno, Pilar Vera Sánchez-Jara.

Fruto de la investigación

Este proyecto expositivo se basa en la investigación emprendida por la USAL en torno a una extensa selección de cartas enviadas a Miguel de Unamuno en el primer tercio del siglo XX, que se encuentran depositadas en la Casa Museo Unamuno.

El montaje integra un material testimonial “de gran valor y riqueza, desconocido hasta la fecha, como es el del papel de las mujeres en esa época, los cambios que experimenta la sociedad, una aproximación a los líderes culturales y políticos del momento y la multitud de inquietudes vitales que todas ellas quieren compartir con el célebre pensador. Bajo los renglones de estas cartas asoma también una particular imagen de Miguel de Unamuno que se desprende de las respuestas que las emisarias buscan en él”, se destaca desde la organización.

De todos los ámbitos

El corpus epistolar femenino lo componen las cartas de más de 600 mujeres entre las cuales se han seleccionado para los paneles expositivos nombres tan conocidos como Carmen de Burgos, Enriqueta Carbonell, Concha Espina, Carmen Conde Abellán, María Luisa García-Dorado Seirullo, Lola Membrives, María de Maeztu, Margarita Xirgu, Emilia Pardo Bazán, Concepción del Valle-Inclán, Gabriela Mistral, Sofía Casanova, Matilde Brandau, Eugenia Astur, Magda Donato, Margarita Ferreras, Ángela Barco, Josefina de la Serna, Mariblanca Sabas Aloma, Renée Lafont y Regina Lamo de O’Neill.

Una veintena de paneles ofrece perfiles de estas mujeres y reproduce algunas de las cartas más significativas.

Más que cartas

La muestra se complementa con una colección de dibujos, postales, fotografías, telegramas, telefonemas, tarjetas postales y de presentación que también hicieron llegar al famoso escritor mujeres desde diversas partes del mundo.