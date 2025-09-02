"Ser distinto no es un problema, sino un regalo"

Judit Castro acaba de publicar «Dibújame», un cuento ilustrado creado de forma colaborativa que combina humor, ternura e imaginación. La pareidolia, la capacidad de ver formas reconocibles en determinados elementos, y la bicicleta acompañan al protagonista, Matías, en sus aventuras.

¿Qué te impulsó a escribir el cuento "Dibújame"?

Siempre me ha apasionado la literatura infantil, pero fue la maternidad la que me devolvió la magia de los cuentos. En casa no pasa un día sin leer, y esa costumbre despertó en mí la necesidad de crear mi propia historia. Llevaba tiempo imaginando a un niño que ve cosas donde los demás no ven nada, hasta que descubrí el movimiento Urban Sketchers… y de repente, todo encajó.

¿Cómo surgió el título de la historia?

Quería un título sencillo, pero con fuerza, que invitara al lector a interactuar. "Dibújame" es una invitación a la complicidad, para hacer al lector parte del mundo de la imaginación.

El protagonista, Matías, tiene una sensibilidad especial. ¿Qué buscaba transmitir con este personaje?

Matías representa a todas las personas que alguna vez se han sentido "raras" o diferentes. La pareidolia, esa capacidad de ver caras, figuras y formas en lo cotidiano, puede ser un juego, pero también una metáfora de cómo nos enfrentamos a la vida. Con Matías quería decirles a los lectores que lo diferente no solo es valioso, sino que puede convertirse en nuestra mayor fuente de creatividad e inspiración.

El don de ver más allá

¿Cómo nació la idea de incluir la pareidolia en un cuento infantil?

Porque todos la hemos experimentado alguna vez, aunque no supiéramos su nombre. Ver un animal en una nube, una cara en una mancha de humedad… Es un juego universal. Me parecía perfecto para invitar a los niños, y también a los adultos, a mirar de otra manera lo que nos rodea.

"Dibújame" es un libro colaborativo. ¿Quiénes le acompañaron en el proceso?

Miguel Ángel Castro, conocido por los dibujos que realiza en su Facebook, El Rincón de Miguel. Él ha puesto su humor y su talento en cada ilustración, logrando que mis palabras cobraran vida. Y Rosa Encinas, con su sensibilidad y dedicación, ha maquetado el libro con un cuidado increíble. Entre los tres hemos ido construyendo esta pequeña aventura.

Toda una experiencia

¿Qué ha sido lo más difícil y lo más bonito de esta experiencia?

Lo más difícil fue superar mis propias dudas: preguntarme si mi historia merecía salir de mi cabeza y si gustaría. Lo más bonito, sin duda, ha sido ver cómo mi familia y mis amigos han sumado para hacerlo posible.

El libro también tiene un fin social.

Cierto, todos los beneficios que se consigan con su venta se destinarán a una iniciativa social vinculada a la bicicleta. En el libro no especificamos la causa concreta por si no salía adelante, pero hoy puedo decir que estamos trabajando en el proyecto "En Bici sin Edad Zamora", con el que queremos conseguir financiación para triciclos que permitan acompañar a personas mayores o con movilidad reducida y regalarles momentos de libertad y alegría.

¿Por qué la bicicleta?

Personalmente, para mí la bici es mucho más que un medio de transporte: es libertad, alegría, es cuidar del planeta mientras disfrutas del camino. Me parecía precioso que el libro pudiera "pedalear" más allá de sus páginas y ayudar a cambiar un poquito la vida de otras personas.

Lectores

¿A quién recomienda la lectura de "Dibújame"?

A todos los curiosos, pequeños y grandes. Es un libro que se vive como un cuaderno de dibujo: al final incluye actividades y páginas en blanco para que cada lector pueda hacer suyo el libro, incluso en las quedadas de Urban Sketchers que se celebran el primer domingo de cada mes en la ciudad.

¿Cómo surgió el incluir estas páginas finales?

Porque no quería que se quedara solo en la lectura pasiva. Quería que fuera un libro que invite a hacer cosas: dibujar, inventar, jugar. Creo que cuando un niño, o un adulto, participa, la historia se vuelve mucho más suya.

¿Qué te gustaría que sintiera un niño o una niña después de leerlo?

Que descubra que ser distinto no es un problema, sino un regalo. Y que, al terminar, mire una nube o una mancha en la pared y vea algo nuevo y divertido.

¿Y en el caso de los adultos?

Que se permitan volver a jugar. Muchas veces, de mayores, perdemos esa capacidad de imaginar. Ojalá "Dibújame" sea una excusa para recuperarla, aunque solo sea un ratito.

Venta del libro

¿Cómo va a gestionar la venta del libro?

Me encargo yo misma de la venta y de repartirlo en bicicleta. Sólo es necesario enviar un correo a dibujame.zamora@gmail.com y nos coordinamos.

Por último, si tuvieras que resumir el libro en una frase, ¿cuál sería?

Diría que "Dibújame" es una invitación a descubrir la belleza escondida en los detalles.

