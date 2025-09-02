Desfibriladores y formación de uso en 244 municipios zamoranos

La Diputación de Zamora ha abierto el proceso de licitación para el suministro de desfibriladores externos semiautomáticos, su instalación y la formación inicial necesaria para su uso con el fin de que los 244 municipios de la provincia de menos de dos mil habitantes, todos excepto Zamora, Benavente, Toro y Morales del Vino, dispongan de este equipamiento que es capaz de salvar vidas en caso de parada cardiaca súbita.

La Diputación ha destinado 184.000 euros a ese suministro con el objetivo de hacer de Zamora una provincia cardioprotegida. El plazo de presentación de ofertas por parte de las empresas que suministran estos equipos está abierto hasta el próximo día 15 de septiembre, mientras que, una vez adjudicado el contrato, el ganador del concurso dispondrá de un máximo de dos meses para suministrar los desfibriladores externos semiautomáticos destinados al uso por parte de personal no sanitario cuando se produce una urgencia. A

parte del propio desfibrilador, el equipo a instalar incluirá una batería de larga duración, una cabina y una funda de transporte, un kit de reanimación cardiopulmonar de primera intervención y juegos de parches tanto de adulto como pediátricos. Además, las características establecidas en el contrato obligan a que el equipo cuente con el certificado CE y sea fácil de usar, con mensajes verbales y escritos que indiquen al usuario los pasos a seguir e instrucciones en español para guiar al interviniente en el uso del desfibrilador y para realizar, si procediera, las maniobras de reanimación cardiopulmonar, indicando si las compresiones son correctas. El equipo deberá tener igualmente una pantalla con indicaciones sobre el funcionamiento y el tiempo y el número de descargas. Además, contará con un auto-test al objeto de garantizar su adecuado funcionamiento. El desfibrilador pesará menos de 3,2 kilos y su batería tendrá capacidad para un mínimo de 300 descargas y una duración de al menos cinco años.

Además, habrá un número de atención telefónica personalizada, 24 horas al día 365 días al año, por si hubiera algún problema con el aparato. En cuanto a las vitrinas en las que se colocarán los desfibriladores, serán de fácil apertura, con material antivandálico y contarán también con un dispositivo de barrera para el boca a boca, un juego de guantes, maquinilla rasuradora, tijera cortarropa, toallitas con alcohol y gasas estériles.

