Cruz Roja movilizó más de cien personas para atender a unos 1.200 desalojados en los incendios de Zamora

Cruz Roja de Zamora ha movilizado a un centenar de personas para atender a cerca de 1.200 desalojados en los incendios forestales de la provincia del pasado mes de agosto.

En concreto han sido 72 personas voluntarias y 33 que forman parte del personal laboral de Cruz Roja los que se han volcado en esa atención a los evacuados, en su seguridad y en su salud. Zamora ha sido junto a León una de las provincias en las que más atenciones de este tipo ha prestado Cruz Roja a través de su red autonómica. De hecho, a Zamora han llegado también voluntarios de las provincias de Segovia, Burgos y Valladolid a atender esas situaciones de emergencia, según los datos facilitados por la organización este martes en un comunicado.

Al igual que en Zamora, Cruz Roja ha activado en otras cuatro provincias de Castilla y León sus equipos para dar respuesta a las necesidades de toda la población que ha tenido que abandonar sus hogares para cubrir sus necesidades básicas de alojamiento, comida y aseo, además del apoyo psicosocial tan importante e imprescindible en este tipo de emergencias.

En el dispositivo puesto en marcha en Zamora se han gestionado un total de doce albergues localizados en Benavente, Camarzana de Tera, Alcañices y Puebla de Sanabria. En total, se han atendido a 1.188 personas afectadas por los incendios forestales. También se han derivado a residencias a 38 personas, con problemas graves de movilidad o de salud.

Para todas aquellas personas que han llegado a esos albergues Cruz Roja de Zamora ha gestionado y entregado más de 3.500 avituallamientos, entre desayunos, comidas y cenas.

La labor de Cruz Roja se ha centrado, además, en el apoyo en los desalojos, así como el acompañamiento a las personas que volvían a sus casas tras el fuego.

La entrega de medicinas se ha coordinado, además, con los centros de salud de cada zona a los que la organización también ha trasladado a algunas personas que lo han necesitado.

Asimismo, se han gestionado dietas especiales y se ha puesto a disposición de las personas usuarias de los albergues puntos de recarga para mantener sus teléfonos móviles activos en todo momento y facilitar así la comunicación con familiares y allegados.

Las mascotas han tenido también un lugar específico en los albergues para aquellas personas que acudieron con ellas y a los que también se les ha dado cobijo y proporcionado alimento. En los albergues de Zamora, se han acomodado a un total de quince mascotas, entre gatos, perros, conejos y alguna ave doméstica. Las mascotas han ocupado espacios que les han proporcionado refugio, seguridad y las condiciones adecuadas para descansar, jugar y comer, minimizando el estrés.

La nueva presidenta provincial de Cruz Roja en Zamora, María José Mateos, ha asegurado que nada de esto habría sido posible sin el trabajo y la dedicación del equipo humano que sostiene cada acción. "Detrás de cada intervención hay coordinación, esfuerzo y una apuesta clara por los principios que nos guían", ha afirma Mateos en el comunicado de prensa de Cruz Roja.

Además, ha trasladado su reconocimiento a todas las personas, instituciones y entidades que han colaborado en la emergencia, especialmente al voluntariado, que ha estado trabajando sobre el terreno, aportando sus conocimientos, compromiso y tiempo.