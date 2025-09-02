Las claves del pensamiento mágico zamorano

¿Alguna vez ha explicado una situación de forma completamente ilógica, pensando que estaba causada por algo, pero sin poder razonar cómo? Ya sea en forma de supersticiones, creencias conspiranoicas o factor contribuyente en enfermedades mentales, el pensamiento mágico es un razonamiento omnipresente en el día a día de Zamora, además de en gran parte de su folclore, tradiciones y festividades. Sin embargo, a falta de herramientas para buscarlo, no todos los zamoranos sabrían reconocer el impacto que tiene en sus vidas.

Una mirada antropológica

Carla Barros Corcuera, graduada en Antropología Social y Cultural y doctora en Ciencia de las Religiones, ofrece ejemplos de pensamiento mágico vinculados a las prácticas culturales de la perla del Duero. «En la zona de Zamora y alrededores era bastante común proteger a los niños de los males de ojo, esa creencia según la cual alguien con la mirada cargada de envidia o malos pensamientos, podía fastidiar a otras personas, animales, actividades… me refiero a arruinar la vida literalmente, provocando enfermedades, que el negocio fuera mal…». Contra los males de ojo en estos territorios se usaban ensalmos, pequeñas oraciones que se acompañaban de objetos protectores como piedras de azabache, a modo de amuleto protector o escudo invisible. «Concretamente en estas zonas se documenta que usaban cédulas benditas de tela o escapularios, unos collares hechos en Astorga (León) con la tira que se ata al cuello y un par de trocitos de tela pegados. Los escapularios se decoraban curiosamente y en ellos se escribían salmos de la Biblia».

En la actualidad señala la celebración de la noche de San Juan en la provincia como una muestra de pensamiento mágico. Durante la festividad las personas escriben problemas, recuerdos y miedos que quieren dejar atrás en papeles, para luego quemar estos en hogueras. «El fuego es un elemento con una carga simbólica como elemento transformador. Al quemar algo material, el papel, se piensa que también se quema lo malo de la vida, que uno queda «purificado» y que el futuro puede empezar con mejor suerte». El fondo de la práctica conserva la idea mágica de que una acción simbólica sobre un objeto puede provocar un cambio vital real. «En términos antropológicos eso es justamente pensamiento mágico: confiar en que un ritual sencillo y no científico puede influir en la realidad, ayudando a enfrentar lo desconocido o a empezar un nuevo ciclo con esperanza».

La psicología detrás de todo

En 31 años de ejercicio Benjamín Montenegro Bermejo, psicólogo colegiado con especialidad clínica sanitaria, se ha topado en repetidas ocasiones con el pensamiento mágico. Para analizar el porqué de su existencia ve clave el punto de vista de la neuropsicología. Desde la disciplina este tipo de razonamiento y las emociones tienen mucha vinculación con el cerebro más primitivo que poseen los seres vivos: el mesencéfalo, en concreto el hipocampo y la amígdala. «Cuando decimos, por ejemplo, que los perros son seres que sienten, emocionales, es porque también tienen esas estructuras cerebrales. Con lo cual, en realidad el pensamiento mágico nos conecta de una manera visceral a la evolución. Nos conecta a nosotros mismos». Sobre las funciones que el pensamiento mágico lleva años cumpliendo para nuestra especie, Montenegro considera dos aspectos «de gran importancia». «Conecta emocionalmente al individuo con el resto de la sociedad, con lo cual, hace que la sensación de cohesión grupal durante un tiempo sea más intensa», explica. A su parecer esto responde al porqué las religiones, las creencias ancestrales y ciertas situaciones unen al grupo. «Un ejemplo sería un cromañón que en el neolítico invoca al ciclo de la luna como manera de expresar el crecimiento de las plantas, y así une a todo el grupo, porque les da de comer. Hay un valor emocional.» En cuanto a los rasgos de personalidad que favorecen el pensamiento mágico, Bermejo habla de «personas que tienden a empatizar» y tienen un «locus de control externo», es decir que dependen en exceso de la opinión de los demás y del entorno, en lugar de sentir que ellas tienen control sobre su realidad.

Ejemplos en la cotidianidad

Como máster y experto en trastornos de orden neurótico, sobre todo ansioso depresivo, Montenegro conoce los disfraces con los que el pensamiento mágico se presenta en un amplio abanico de enfermedades mentales. «Los trastornos depresivos son un ejemplo claro. Cuando se piensa «haciendo tal cosa me encontraré mejor, saldré de la depresión», en situaciones sin fundamento real». También habla de su existencia en el Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH), la esquizofrenia, el Trastorno Obsesivo Compulsivo y los «trastornos de orden bipolar», específicamente en la fase maníaca. Más allá de enfermedades, comparte que es posible encontrar al pensamiento mágico en las supersticiones de la cultura popular, las teorías de la conspiración y los «movimientos pseudonaturalistas, pseudovolver a los orígenes» como el antivacunas. «Este razonamiento de que las vacunas nos llevarán a tal situación».

¿Dañino solo en extremo?

Aunque el pensamiento mágico favoreciera la adaptación de la especie humana en el pasado, puede que en las sociedades modernas no sea necesario o incluso conlleve demasiados peligros. «Yo creo que en un principio, cuando no hay un excesivo desarrollo de conocimiento en el ámbito intelectual, puede llegar a ser positivo, a la larga siempre es negativo porque lo que genera es doctrina. Es decir, o estás conmigo o en mi contra. Los pensamientos doctrinarios sectarios», dice el psicólogo. A sus ojos, el ejemplo «más bestia» de este tipo de razonamiento sería «el pensamiento patológico que el nazismo induce contra el semitismo, contra los judíos, en el cual caen millones de alemanes a lo largo del periodo de gobierno de los nazis». Desde la antropología Barros trae una visión distinta: «El pensamiento mágico no es un residuo del pasado, sino una manera universal y culturalmente válida de dotar de sentido a la experiencia humana». En palabras de la doctora, su disciplina lo coloca lejos de una simple «irracionalidad», para posicionarlo como algo que «cumple funciones profundas» en la vida de las personas: ayuda a afrontar la incertidumbre, refuerza la cohesión social y aporta motivación para actuar en un mundo que muchas veces resulta impredecible. «La clave está en que la antropología no busca comprobar si esas creencias son «ciertas». Lo que interesa es cómo influyen en la vida de las personas. Si una práctica mágica sirve a alguien para sentirse protegido, encontrar sentido o a afrontar mejor la vida, eso ya tiene un valor enorme». Así que, como decía Taylor Swift, «ahora ya entiendes por qué perdieron sus cabezas y lucharon sus guerras» –aunque ella hablaba del amor y no del pensamiento mágico–.

