¿Qué hacer en caso de incendio forestal? Consejos y recomendaciones

Hay informaciones que uno desea tener, pero nunca tener que aplicar, y esta es una de ellas. No porque sea irrelevante, sino porque es importante. Tras un nuevo verano en Zamora marcado por el fuego como ocurriera en 2022, conviene recordar algunos consejos y recomendaciones facilitados por el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León en caso de ser sorprendidos por un incendio. Aquí van:

Si el fuego es pequeño atáquelo por la base intentando apagarlo con agua o sofocarlo golpeando con ramas de árbol, o echando tierra de golpe sobre la base de las llamas. Una vez sofocado tape las brasas y limpie de ramas su alrededor.

Si no puede controlarlo, llame al 112 o avise a las autoridades más cercanas.

Ante cualquier incendio estudie siempre la posibilidad que tiene para escapar por si fuera necesario.

Respire por la nariz procurando cubrirse con un paño mojado la nariz y la boca.

Aléjese huyendo en dirección opuesta al humo.

No suba por la ladera si el fuego asciende por ella. Hágalo en sentido perpendicular a la dirección de avance del fuego.

Huya de las vaguadas profundas.

Si en un momento se encuentra rodeado por las llamas, sitúese en la zona quemada siempre a espaldas del viento reinante.

Si se le prende la ropa, no corra; échese a rodar sobre el suelo y si dispone de una manta, cúbrase con ella para que el fuego se extinga por falta de aire.

Si observa que cambia la dirección del viento, estudie de nuevo los lugares para escapar.

Pero como se suele decir, más vale prevenir que curar. Por eso, si tienes una vivienda en terreno rural, y cercana al monte, también conviene aplicar estos consejos: