La cara y la cruz de Zamora: las luces y sombras por los que los españoles conocen a la provincia

Zamora is different. Tanto que a veces los españoles no saben ni situarla en el mapa. Si le preguntamos a la Inteligencia Artificial los aspectos por los que los ciudadanos del país conocen a Zamora, obtendrás la cara y la cruz. La sombra viene de la mano de la despoblación ya que la mayoría asocia a Zamora con una provincia castellana repleta de pequeños pueblos que simbolizan a la perfección la España Vacía. Y razón no les falta si se tiene en cuenta que la provincia ha perdido en 40 años más del 20% de su población, situación que comparten otros territorios como Orense o León.

Sin embargo, no todos son sombras. También hay luces. Y muchas. Sobre todo tres que resplandecen especialmente: la Semana Santa, la gastronomía y el patrimonio románico. Razones de sobra para visitar... o quedarse.

Situar Zamora en el mapa

A pesar de las bondades de la provincia, situar a Zamora en el mapa es siempre el objetivo de cualquier proyecto e iniciativa turística de la provincia. Y por algo será si se tiene en cuenta que son numerosas las ocasiones en las que este rincón de Castilla y León aparece equivocado cartográficamente. Si no, que se lo digan a los informativos nacionales, que en más de una ocasión se han lucido a la hora de ubicar a Zamora.

Un vocabulario diferente

Mancar, cucear, pintear, esguarniar o encetar son verbos que si utilizas fuera de Zamora, nadie entenderá... Son localismos que conforman una lista tan grande que daría para tener su propio diccionario. De entre todas las palabras, el diario Huffington Post se ha fijado en una: campeche. Aunque alude a otros términos como las pipeleras -las bolsas de papel para tirar las cáscaras de pipas al suelo- o la mamola -la barbilla-, en este caso la palabra elegida es esta golosina.

Cuando alguien pide en un quiosco un paquete de campeches, rojos o negros, el vendedor no tiene duda. Sin embargo, cuando del otro lado del mostrador hay alguien foráneo surgen las preguntas. Poca gente de fuera de Zamora sabe que lo que te servirán si pides un campeche será un regaliz. Igual que pocos sabrán en un parque dónde van sus hijos si se van a subir en la "resbalina", es decir, el tobogán de toda la vida. En un quiosco también puede pasarte lo mismo si pides un "jamón". No, no se trata del delicioso embutido sino de las nubes o malvaviscos.

Aquí van unas cuantas palabras zamoranas que te llamarán la atención si no eres de allí: