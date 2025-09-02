Se busca la mejor empresa de Zamora
La Cámara de Comercio lanza la novena edición del Premio Pyme del Año, en colaboración con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA
B. B. G.
El Banco Santander y Cámara de Comercio de Zamora convocan la novena edición del Premio Pyme del Año de Zamora, en colaboración con la Cámara de España y con LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA, con el objetivo de reconocer la labor de las pequeñas y medianas empresas “como generadoras de riqueza y creadoras de empleo en el desempeño de su labor cotidiana”, se destaca.
El plazo de presentación de candidaturas para el premio Pyme del Año 2025 comienza este mismo martes y se cerrará las 20.00 horas del próximo 16 de octubre.
A esta nueva convocatoria pueden concurrir todas las pequeñas y medianas empresas de la provincia con menos de 250 empleados y con una facturación inferior a los 50 millones de euros al cierre del ejercicio 2024, que tengan la sede social en la provincia de Zamora.
Cuatro accésits
Además de la elección de la Pyme del Año, el jurado podrá conceder cuatro accésits en las categorías de Internacionalización, Innovación y Digitalización, Formación y Empleo, y Pyme Sostenible.
La empresa ganadora concurrirá al Premio Nacional Pyme del Año 2025, que se fallará en el primer trimestre de 2026.
Igualmente, las empresas ganadoras de los diferentes accésits concurrirán al premio nacional en sus respectivas categorías.
Inscripciones
Las empresas interesadas deberán rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la web de la Cámara de Comercio Zamora, donde también pueden consultar las bases del concurso.
El jurado valorará en sus deliberaciones méritos como la creación de empleo, con especial atención al empleo indefinido; las acciones de formación para los empleados; la internacionalización de la empresa; las iniciativas de digitalización e innovación, así como los proyectos sostenibles en los que han participado.
Premio consolidado
El Premio Pyme del Año se consolida con esta novena edición como el galardón de referencia para las pequeñas y medianas empresas españolas.
El año pasado se inscribieron un total de 1.680 empresas de las 50 provincias y participaron 54 Cámaras de Comercio territoriales, trece direcciones territoriales del Banco Santander y las principales cabeceras de la prensa española.
Desde 2017, año de su lanzamiento, ya son 12.532 pymes las que han participado en este certamen.
